La Comunidad Valenciana inicia la semana con lluvias: la AEMET avisa

La AEMET no descarta lluvias en la Comunidad Valenciana en este lunes 1 de diciembre. El Servicio Estatal de Meteorología ha avisado sobre las precipitaciones fuertes que se pueden producir durante la mañana en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia. También ha confirmado heladas débiles en la provincia de Castellón. Consultad todo lo que debéis saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 1 de diciembre.

La Comunidad Valenciana inicia diciembre con lluvias y heladas débiles. La AEMET ha confirmado en su página web oficial que «no se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante», que podrían remitir a lo largo de la mañana. También ha confirmado heladas débiles en el interior de la provincia de Castellón, donde se registrarán las temperaturas más bajas de la Comunidad Valenciana este lunes 1 de diciembre.

Morella será la zona más fría de la comunidad con temperaturas mínimas de 1 ºC durante la noche. En Castellón se registrarán máximas de 17 ºC durante el día y mínimas de 8 ºC durante la noche. «Cielo nuboso, disminuyendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana y al final del día. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior norte; en zonas del interior, se esperan heladas débiles», ha confirmado la AEMET.

En Valencia también se registrarán mínimas de 2 ºC en el interior, concretamente en Requena. En la capital los termómetros marcarán hasta 16 ºC durante el día y 9 ºC durante la noche. «Se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur a primeras horas, sin descartar que sean localmente fuertes y tendiendo a remitir por la mañana», informan sobre las posibles precipitaciones.

Estas lluvias también afectarán al litoral sur de la provincia de Alicante, donde las temperaturas serán más cálidas durante el día. «Probables chubascos ocasionales en el extremo norte del litoral a primeras horas, sin descartar que sean localmente fuertes y tendiendo a remitir por la mañana», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia, donde en la capital se tocarán incluso los 19 ºC durante el día.

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 1 de diciembre:

Cielo nuboso, disminuyendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana y al final del día. Se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y puntos del extremo norte de Alicante a primeras horas, sin descartar que sean localmente fuertes y tendiendo a remitir por la mañana. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior norte de Castellón; en zonas del interior, se esperan heladas débiles. Viento del nordeste moderado en la mitad sur del litoral y viento flojo variable en el resto la primera mitad del día; por la tarde tenderá a sur flojo ocasionalmente moderado en Castellón y a flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente oeste al final del día.