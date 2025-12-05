Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma el cambio

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado una subida de las máximas y las mínimas en las provincias de Valencia y Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología también ha decretado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en el interior de Castellón. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 5 de diciembre.

El tiempo da una tregua a la Comunidad Valenciana, que en los últimos días ha estado en alerta por viento y donde se han sucedido las heladas en el interior por bajas temperaturas. Para este viernes 5 de diciembre, la AEMET ha confirmado que suben las temperaturas, especialmente en las provincias de Alicante y Valencia.

En la capital de la Costa Blanca se llegará a una máxima de 20 ºC durante las horas de la tarde y los termómetros se mantendrán en 12 ºC en las horas más frías de la noche. Ciudades como Elche u Orihuela también tocarán los 20 ºC durante el día. En las zonas más frías de la provincia, las mínimas subirán hasta los 8 ºC en Alcoy. «Intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso. Viento del oeste, con posibles rachas muy fuertes en el interior a primeras horas», dice la predicción de la AEMET.

En Valencia, las máximas llegarán hasta los 19 ºC en la capital y en Gandía, con mínimas de 13 ºC y 12 ºC, respectivamente. En el interior, las mínimas también subirán hasta los 4 ºC en Requena, donde los termómetros marcarán una máxima de 12 ºC durante las horas más plácidas de la tarde. «Temperaturas en ascenso, ligero en el caso de las máximas. Viento del oeste, con posibles rachas muy fuertes en el interior a primeras horas», dice la Agencia Estatal de Meteorología.

Alerta de la AEMET por el tiempo en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha decretado el nivel de alerta amarilla en Castellón por «posibles rachas muy fuertes de viento del oeste a primeras horas en el interior». Concretamente, el aviso se ha activado entre las 00.00 horas y las 09.50 horas en el interior norte de la provincia de Castellón por rachas máximas de hasta 80 km/h.

La AEMET también ha confirmado las «temperaturas en ascenso» en esta provincia, donde se llegará a los 19 ºC en la capital, donde las mínimas serán de 12 ºC. En Morella, que durante la semana ha sido el punto más frío de la Comunidad Valenciana, las mínimas durante la noche subirán hasta los 4 ºC.

La predicción del tiempo de la AEMET para este viernes 5 de diciembre es la siguiente:

Intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso, ligero en el caso de las máximas en Valencia. Viento del oeste, con posibles rachas muy fuertes en el interior a primeras horas.