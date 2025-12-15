El temporal azota Castellón y deja a 78.744 niños sin clases este lunes en la Comunidad Valenciana

El temporal que azota este domingo la Comunidad Valenciana ha dejado más de 10 horas casi ininterrumpidas de lluvias en el el litoral sur de Castellón, según la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET). En Villarreal, los bomberos de la Diputación han tenido que rescatar de su vehículo a un hombre y una mujer. Y en Vinaroz, también en Castellón, ya en la madrugada del lunes, han tenido que intervenir en un incendio de vivienda, según los primeros indicios producido por la caída de un rayo. En Alicante y Castellón las tormentas han seguido en el mar, sin tocar tierra. En cuanto a la denominada zona DANA, donde se produjo la riada del 29 de octubre de 2024, el barranco del Poyo iba entrada la tarde seco.

No obstante, la precaución sigue siendo máxima en toda la Comunidad Valenciana,. Por ello, un total de 14 municipios de las provincias de Castellón y Valencia han suspendido la actividad lectiva programadas para este lunes por la alerta meteorológica. Una medida que afecta a 78.744 alumnos. De ellos, 69.609 alumnos en la provincia de Valencia. Y otros 9.135 en Castellón, según los datos ofrecidos por la Consellería de Educación.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de las 06:00 horas de este lunes, la alerta roja se rebajará a naranja en el litoral e interior norte de la provincia de Valencia. Y, en el litoral sur e interior sur de la misma provincia, se reducirá, a esa misma hora, a nivel amarillo. Todo ello, siempre que no haya cambios durante la noche que aconsejen otras medidas.

En el caso de Torrent, la segunda localidad con mayor población de la provincia de Valencia, según ha informado el propio Ayuntamiento tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Municipal (CECOPAL), que ha presidido la alcaldesa, Amparo Folgado, la recuperación progresiva de la actividad municipal se producirá a partir de las 15:00 horas de este lunes, «una vez decaigan los avisos meteorológicos».

Así, la actividad lectiva se recuperará también a las 15:00 horas y se procederá a la apertura de parques y jardines, centros de mayores, instalaciones deportivas municipales y resto dependencias municipales. Todo ello, si no hay cambios en las previsiones oficiales.

En el ámbito universitario, la Universidad de Valencia ha suspendido la actividad docente presencial hasta las 15:00 horas de este lunes. Por su parte, en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la actividad de este lunes en los campus de Vera y gandía será en modalidad online hasta las 14:00 horas.

En cuanto a la Universidad Católica de Valencia, las sedes estarán abiertas, siempre que no implique desplazamientos desde zonas con alerta roja. Se suspende, además, la actividad al aire libre. Así, en la UCV, la actividad será híbrida de 08:00 a 14:00 a través de Teams. La Universidad CEU Cardenal Herrera, mantiene, en principio, toda la actividad docente y laboral en los tres campus.