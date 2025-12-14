El Ayuntamiento de Valencia ha decidido, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) suspender las clases en 32 centros educativos de la ciudad y sus pedanías este lunes ante el aviso naranja por alerta de lluvias.

También en Paiporta, la localidad ubicada en el epicentro de la denominada zona cero de la DANA del 29 de octubre de 2024, las clases han sido suspendidas este lunes. En Paiporta el barranco del Poyo, que estuvo en el centro de la tragedia de la DANA, bajaba seco, pasadas las 18:30 horas de este domingo, como se puede apreciar en la imagen que ilustra esta información.

En el caso de la ciudad de Valencia estos son los centros afectados por la suspensión de la actividad escolar decretada por el Ayuntamiento para este lunes ante la situación de alerta roja y por la evolución a alerta naranja por lluvias y tormentas a partir de las 06:00 horas de este lunes.

Los 32 centros donde se suspenden clases en Valencia este lunes

Centro de pedanías afectadas por la DANA 2024:

1. Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Pedanía Castellar-Oliveral) Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Forn d’Alcedo (Pedanía Horno de Alcedo) CEIP Padre Manjón (Pedanía La Torre) Escuela Privada de Música Santa Cecilia (Castellar-Oliveral) Escuela Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral Instituto de Enseñanza Media (IES) Ravatxol (Castellar-Oliveral) CEIP Castellar-Oliveral Centro Privado Educación Infantil Primer Ciclo Sambori (La Torre) Centro Privado FP CFFolgado (Faitanar) Centro de Educación Especial (CEE) Público Rosa Llácer (Castellar Oliveral) Centro Priv. Educación Infantil Primer Ciclo Formiguetes (Castellar-Oliveral) Escuela Privada de Música Sedajazz (La Torre) Centro Universidad Popular Castellar-Oliveral Centro Universidad Popular Forn d’Alcedo Centro Universidad Popular La Torre Centro Ocupacional de La Torre

Centros de zonas inundables:

CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet-Beniferri) CEIP José Senent (Massarrojos) IES Isabel de Villena (Valencia) CEIP Blasco Ibáñez (Valencia) Escuela Privada de Música El Palmar Escuela Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos Centro Extranjero Valencia Montessori School (Valencia) Centro Universidad Popular Poble Nou Centro Universidad Popular Carpena Centro Universidad Popular Massarrojos Centro Universidad Popular El Palmar

A estos centros, según ha revelado el Ayuntamiento de Valencia, a través de un comunicado, se suman los de las pedanías de El Saler y Pinedo, para los que este lunes no será jornada lectiva, pero se mantendrán abiertos para los alumnos que quieran asistir. Las direcciones de los centros han mantenido una reunión con las áreas de Emergencias y de Educación del Ayuntamiento de Valencia y han decidido, de forma consensuada, que con alerta naranja de lluvias los centros de las dos pedanías tendrán un protocolo específico del apertura, pero sin actividad educativa. La decisión se produce al objeto de evitar los desplazamientos de los alumnos de fuera ed ambos núcleos. Los centros afectados por esta medida son cinco. Se trata en concreto de los siguientes:

CEIP Luis Satangel (El Saler) IES El Saler CEIP Pinedo Escuela Infantil Municipal Pinedo Universidad Popular Pinedo

Además, el Ayuntamiento de Valencia mantiene abiertos en la noche del dom ingo al lunes los tres centros de emergencias climáticas y sociales (CAES). Y, al estar completas todas las plazas, adicionalmente, abrirá el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo.