‘Barbie Gaza’ reaparece como ‘Barbie Maduro’: «Idos al carajo yankis de mierda»

La activista de extrema izquierda, Ana Alcalde, conocida como ‘barbie Gaza’ por su fanático apoyo a Hamás durante el conflicto en la Franja de Gaza, ha protagonizado un nuevo episodio de radicalismo ideológico, aunque esta vez a favor del narcodictador Nicolás Maduro. En esta ocasión, Alcalde ha publicado un vídeo en el que arremete contra Estados Unidos por la reciente captura de Nicolás Maduro, mostrando su apoyo incondicional al régimen chavista. «Como decía Hugo Chávez: ¡Idos al carajo yankis de mierda!», ha dicho la activista.

Durante la grabación publicada, Alcalde no ha dudado en cargar contra María Corina Machado, líder opositora venezolana, a quien ha calificado de «golpista» y «criminal de guerra». La activista establece además una sorprendente y compleja conexión entre la política venezolana y el conflicto en Oriente Próximo, mencionando en el mismo mensaje al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu e incluso al líder de Vox, Santiago Abascal.

«Me gustaría dirigir un mensaje al pueblo de Venezuela para darles todo mi apoyo y criminalizar a esa María golpista Machado, criminal de guerra junto al fascista ultraderechista de Netanyahu aliado con Abascal celebrando este asalto cobarde y vil por la noche al pueblo de Venezuela», declara Alcalde en el vídeo, que rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

La activista prosigue su arenga exigiendo a los «organismos internacionales» que «actúen, rompan relaciones con ese terrorismo de Estado» y advierte contra quienes, según ella, pretenden «justificar esta invasión por petróleo».

«Espero que los organismos internacionales actúen, rompan relaciones con ese terrorismo de Estado, no lo blanqueen y empiecen a dar vueltas para justificar esta invasión por petroleo. Cada uno de vosotros que le dais la vuelta a la tortilla para poder vender esto como un acto contra el narcotráfico o como un cambio de régimen sois igual de criminales y de complices», ha dicho.

En el clímax de su intervención, Alcalde no ha dudado en cerrar su mensaje con una cita del fallecido Hugo Chávez: «Como decía Hugo Chávez: idos al carajo yankis de mierda», sentencia la activista, demostrando su adhesión total a la retórica más beligerante del chavismo.