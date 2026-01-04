Meloni pasa un día de Navidad con Abascal y su familia en su domicilio de Madrid

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recibido en su casa de Madrid en los primeros días de 2026 a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, a la que define como «gran amiga» y destaca que «está cambiando Italia y el mundo». El también presidente de Patriots demuestra la cercanía con la líder europea, con quién compartió momentos íntimos junto a su familia e incluso conduciendo un viejo Mini rojo con indudables gestos de complicidad.

A través de las redes sociales, Abascal informó de su informal encuentro con Meloni en Madrid. La primera ministra de Italia visitó la residencia del líder de Vox y posó junto a este, su mujer Lidia Bedman y el hijo pequeño de ambos, al que incluso tuvo entre sus brazos, como demuestran las imágenes.

«Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga, -y aun más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo», escribía Abascal en un post compartido a través de las redes sociales oficiales del presidente de Vox. «Siempre bienvenida en España», completaba el dirigente de la formación verde.

El encuentro entre Santiago Abascal y Giorgia Meloni en Madrid acalla todos los rumores de una teórica grieta en la relación de ambos líderes políticos y sus partidos políticos. En julio de 2024, Vox abandonó el grupo europeo ECR, liderado por el Fratelli d’Italia de Meloni, para enrolarse en Patriots, del que forman parte los partidos del húngaro Viktor Orban y de la francesa Marine Le Pen. El propio Abascal es el presidente del grupo en el Parlamento Europeo.

Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga, -y aun más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo. Siempre bienvenida en España @GiorgiaMeloni pic.twitter.com/yM5himzdQt — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

No es la primera vez que Meloni y Abascal comparten momentos y el dirigente español lo comparte a través de las redes sociales. Sin embargo, el hecho de que la primera ministra italiana haya acudido en estas señaladas fechas a Madrid, a la casa del político español, supone un paso más allá en la confirmación de la gran relación personal que une a ambos.

Abascal y la caída de Maduro

La visita de Meloni a Abascal ha coincidido en fechas con la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en Venezuela, tras un ataque por parte de Estados Unidos orquestado por su presidente, Donald Trump. El presidente de Vox fue el primero de los líderes españoles en pronunciarse tras la captura del narcodictador. «El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad», indicó tras el ataque de EEUU.

«Hoy el mundo es un poco más libre. Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello», transmitió también Abascal, quien aseguró que, «por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado» debido a que «la caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán».