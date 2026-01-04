Quién es Nicolasito Maduro Guerra, el diputado chavista acusado por EEUU de narcotráfico

Nicolasito Maduro Guerra, de 35 años, es diputado de la Asamblea Nacional venezolana y uno de los rostros más visibles de la nueva generación del chavismo, señalado durante años como posible heredero político del régimen. Es hijo del narcodictador de Venzuela Nicolás Maduro y su primera esposa Adriana Guerra.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también le ha incluido como acusado por narcotráfico, entre otros cargos. Es conocido como Nicolasito o El Príncipe. Le gusta tocar la flauta e intentó ser flautista profesional. Nicolasito Maduro Guerra nació en 1990. Sus padres se divorciaron en 1994.

Ascenso político

Tras la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia en 2013, su hijo fue designado jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, un cargo creado expresamente dentro del Ejecutivo, de acuerdo con la acusación estadounidense.

En 2017, Maduro Guerra fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano impulsado por el chavismo y ampliamente cuestionado por la comunidad internacional. Cuatro años más tarde, en 2021, obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional, donde continúa ejerciendo como diputado, según el documento judicial.

Su rápida progresión política ha sido criticada por la oposición venezolana y por observadores internacionales, que la califican de ejemplo de nepotismo dentro del régimen chavista.

Acusaciones de narcotráfico de EEUU

La acusación presentada por la Administración Trump sostiene que Maduro Guerra comenzó a colaborar en operaciones de narcotráfico ya en 2014. Según el escrito, participó en un esquema en el que su avión era cargado con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva, que el capitán entendía que contenían drogas.

El documento añade que estas operaciones contaban en ocasiones con la ayuda de sargentos armados y que, una vez cargada, la aeronave “podía volar a cualquier destino, incluido Estados Unidos”, sin restricciones.

En 2017, Maduro Guerra habría ayudado a enviar cientos de kilos de cocaína desde Venezuela a Miami, según la acusación.

Contactos con los terroristas de las FARC

El escrito judicial también señala que alrededor de 2020, Maduro Guerra se reunió en Medellín (Colombia) con dos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En ese encuentro, según los fiscales estadounidenses, se discutieron acuerdos para trasladar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia Estados Unidos durante los seis años siguientes, reforzando los vínculos entre el régimen venezolano y grupos armados dedicados al narcotráfico.

De músico a dirigente narcochavista

Antes de su incorporación al aparato del Estado, Maduro Guerra se formó como flautista en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema), de acuerdo con el diario ecuatoriano La República.

Posteriormente cursó estudios de Economía en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, una institución estrechamente vinculada al estamento militar venezolano.

Vida personal y perfil público

Maduro Guerra está casado con Grisel y es padre de dos hijas, según el medio venezolano El Estímulo. En el discurso oficialista es presentado como parte de una nueva generación revolucionaria, aunque para la oposición simboliza la concentración del poder familiar en el chavismo.