La Casa Blanca muestra las imágenes de cómo siguió Trump la captura de Maduro

El sábado 3 de enero, Mar‑a‑Lago en Florida, la mansión del presidente de EEUU Donald Trump en Florida, se ha transformado en el centro neurálgico de seguimiento y comunicación de una de las operaciones militares más trascendentales de los últimos años. Desde allí, Trump ha anunciado la captura del narcochavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un operativo ejecutado por Estados Unidos.

El ambiente dentro de la residencia combinaba tensión, precisión logística y una puesta en escena calculada para la prensa. El secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegseth han acompañado a Trump en la sala de conferencias, rodeados de asesores estratégicos y personal militar, revisando informes y mapas que documentaban cada fase de la operación. Las cámaras captaron a los asistentes monitoreando las comunicaciones y coordinando los tiempos de las declaraciones públicas.

Las imágenes captadas dentro de Mar‑a‑Lago muestran a Trump revisando documentos, a Rubio explicando detalles estratégicos y a Hegseth supervisando aspectos militares.

Las cámaras registraron también la interacción con el personal de seguridad, la revisión de pantallas de seguimiento de la operación y la preparación de materiales de comunicación para los medios internacionales.

Posteriormente a la operación, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este sábado 3 de enero desde su mansión de Florida que «vamos a dirigir Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura y ordenada». Donald Trump ha ofrecido una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, pocas horas después de que culminara la operación militar en Venezuela en la que se ha capturado al líder narcochavista Nicolás Maduro. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Trump ha reiterado que la misión ha sido realizada con éxito por fuerzas especiales estadounidenses, que Maduro y su esposa han sido capturados y trasladados, y que ambos se enfrentarán a juicio en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y posesión de armas.

Durante su comparecencia, Trump ha hecho hincapié en que la operación se había realizado con «poder militar abrumador, por aire, tierra y mar», y la ha comparado con otras acciones de alto impacto de su mandato, como el ataque a instalaciones nucleares en Irán. «No hay otra nación que pudiera llevar a cabo una operación de esta magnitud», ha afirmado, mientras las cámaras mostraban su firmeza y seguridad frente a los periodistas.

Rubio y Hegseth han ofrececido detalles adicionales sobre la planificación y ejecución de la operación de captura de Maduro. Rubio ha destacado las oportunidades que Maduro tuvo para rendirse antes del despliegue, y ha subrayado la coordinación entre la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y agencias de seguridad estadounidenses. Por su parte, Hegseth ha explicado la implicación de unidades de élite, incluyendo personal con experiencia en misiones de alto riesgo como la operación que eliminó al líder terrorista de Al Qaeda Osama bin Laden.

Trump ha asegurado que las fuerzas venezolanas estaban informadas de la operación, pero que aun así fueron superadas rápidamente, y destacó que no hubo bajas estadounidenses durante la misión. También sugirió que se habría provocado un apagón eléctrico en Caracas, aunque no ofreció detalles técnicos, lo que ha generado especulaciones sobre un ataque físico a la red eléctrica o una intervención cibernética como parte de la estrategia de control del operativo.