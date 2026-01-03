Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, pasa a gobernar Venezuela: dirigirá «la transición» del país

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, va a ser quien administre el gobierno de Venezuela a partir de ahora, según ha avanzado Donald Trump en su comparecencia ante los medios de comunicación, este sábado por la tarde –hora española– para dar detalles sobre la operación militar que ha ejecutado en el país caribeño y esbozar el nuevo horizonte político que se abre en esta nación tras el derrocamiento de Maduro.

Marco Rubio pasa a ser el hombre fuerte de Venezuela. Será bajo sus directrices como se desenvolverá ahora el gobierno del país, hasta culminar la transición a la democracia de forma «segura» y estable, según ha dicho Trump.

«No podemos permitirnos que nadie tome el control de Venezuela en contra de su pueblo», ha dicho Trump tras descabezar la narcodictadura de Maduro.

A partir de ahora queda por conocer los detalles sobre cómo se articulará este ejercicio del poder gubernamental en Venezuela. De momento, lo que queda claro es que Venezuela pasa a estar provisionalmente bajo administración estadounidense. Y que Marco Rubio es el encomendado para dirigir dicha administración.

La Casa Blanca pasa de esta forma a pilotar el gobierno inmediato del país caribeño. Lo hará –esto también se ha avanzado– en coordinación con el Pentágono, ya que una vertiente esencial de esa administración pasa por el control defensivo del nuevo status que pasa a tener el gobierno venezolano, garantizar la seguridad interior y anular cualquier riesgo de respuesta armada por parte del Ejército controlado hasta ahora por Maduro a través de su hombre fuerte Diosdado Cabello, encargado de la represión contra los opositores a la narcodictadura.

De momento, según Donald Trump, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, parece haber dado la espalda al tirano apresado por EEUU y trasladado a suelo estadounidense, junto a su mujer, para ser juzgados.

Según Trump, Delcy Rodríguez «se ha puesto a disposición de EEUU». Así lo ha asegurado Donald Trump, quien ha dicho que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido «una larga conversación» con Delcy Rodríguez –en paradero desconocido– y que ésta le ha expresado su colaboración con la Casa Blanca a partir de ahora. Todo ello en el marco del plan trazado por Washington: pilotar la dirección del gobierno de Venezuela hasta culminar la transición a la democracia.

De momento, el presidente de EEUU también ha descartado que pase a dirigir el país María Corina Machado, que hace escasas semanas recogió en Oslo el Premio Nobel de la Paz.

Líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado no pudo participar en las últimas elecciones en las que Maduro consumó un nuevo pucherazo. El narcodictador se lo impidió a Machado. Lleva meses escondida para quedar a salvo del régimen chavista. Este sábado, Trump ha dicho de ella que «es una gran mujer pero no tiene el respeto de su nación».