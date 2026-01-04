Lo que va a pasar en estos días sin duda el alguna pone los pelos de punta a los expertos, Cantabria se prepara para ver en sus costas un fenómeno que lo cambiará todo. Estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que, sin duda alguna nos estamos preparando para lo peor. Estos días en los que el tiempo se convierte en uno de los grandes cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Este territorio español sufrirá las consecuencias de un cambio climático que puede acabar siendo el que nos afectará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no nos imaginaríamos. Es hora de saber lo que nos acompañará en estos días, que todo puede ser posible. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, estaremos pendientes de determinados cambios que descubriremos en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

No dan crédito los expertos

Estos expertos no dan crédito ante lo que nos está esperando en estos días, que hasta la fecha ni sabíamos dentro de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará un cambio que puede ser esencial. No dudan en apostar con algunos detalles que pueden ser esenciales.

La propia naturaleza puede darnos más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden ser los que cambien por completo. Estaremos muy pendientes de unas costas que se enfrentan a un importante cambio climático.

Por lo que, estará prende de un cambio que puede acabar siendo lo que todo puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado. Con un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un futuro en el que tendremos que estar muy pendientes de determinados detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Las costas de este lugar del mundo, puede acabar siendo esencial.

Cantabria se prepara para lo que va a pasar en sus costas

Las costas que tenemos en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo claves. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Será mejor que nos preparemos para un giro radical que puede ser esencial.

Los expertos de Greenpeace España: «El informe Destrucción a toda costa 2025: impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral es una exhaustiva investigación de la organización ecologista que pone de manifiesto cómo protegernos de los impactos del cambio climático es uno de los principales desafíos sociales, económicos y ambientales a los que se enfrenta el país. La elevación del nivel del mar, el incremento de la temperatura del agua, el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, la erosión del litoral y la pérdida de biodiversidad costera y marina son algunas de las consecuencias que ya se están manifestando a lo largo de la costa. Tras años de haber explotado el litoral, se han dilapidado muchos ecosistemas costeros que nos protegen. Greenpeace señala las playas y zonas urbanas que se verán más afectadas para 2050 en un escenario moderado de reducción de emisiones según la información científica disponible. Ante una costa artificial, la vulnerabilidad aumenta dramáticamente y con ello las consecuencias. Sin embargo, como denuncia Greenpeace, la gestión del litoral no está avanzando de forma paralela a esta realidad, y advierte que hay que acelerar las medidas de mitigación y adaptación que reduzcan la vulnerabilidad de la costa y de su población. También se observa la falta de coherencia entre las políticas de ordenación territorial y la necesidad urgente de aumentar la resiliencia de estos territorios».

Siguiendo con la misma explicación: «La presión turística continúa aumentando en Cantabria. En 2024 registró un nuevo récord de pernoctaciones y visitantes, superando los 2,1 millones y se espera que esta tendencia de aumento continúe en 2025. El proyecto de construcción de 126 viviendas, un hotel y campo de golf en los acantilados entre Loredo y Langre, en terrenos calificados como zona de Protección Litoral y zona de Ordenación Forestal, refleja cómo se está trasladando el modelo que ha saturado otras zonas costeras. Cantabria es la tercera comunidad autónoma, por detrás de Canarias y Baleares, con mayor porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas. En agosto de 2024 aumentó un 25% respecto al año anterior. Santander se encuentra entre las diez ciudades españolas con mayor número de plazas de viviendas de uso turístico sobre plazas hoteleras. Otros municipios costeros cántabros que destacan por la concentración de viviendas turísticas son San Vicente de la Barquera, Comillas, Suances, Noja y Santoña».