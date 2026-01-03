Alarma entre los investigadores: en este país detectan que el nivel del mar sube el doble de rápido que hace seis décadas

Según un reciente estudio, basado en más de un siglo de registros y cuyos resultados se han publicado en la revista científica Continental Shelf Research, el crecimiento del nivel del mar en Argentina ha duplicado su velocidad desde mediados del siglo XX. Los hallazgos confirman lo que los científicos venían anticipando: los océanos responden al calentamiento global con un incremento sostenido y preocupante que afecta directamente a ciudades, playas y puertos argentinos.

Según el trabajo liderado por Fernando Oreiro, del Departamento de Oceanografía del Servicio de Hidrografía Naval y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el ritmo al que aumenta el nivel del mar en Buenos Aires pasó de 1,22 milímetros por año entre 1905 y 1964 a 2,38 milímetros anuales entre 1965 y 2023. «Los registros históricos muestran que en Buenos Aires y Puerto Quequén la velocidad de ese aumento casi se duplicó», destacó Oreiro.

Alarma en Argentina por el aumento del nivel del mar

En el estudio también participaron investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre ellos Mónica Fiore, María Florencia de Azkue, María Florencia Canero, Luciano Banegas y Mariana Mora. Para llevarlo a cabo, el equipo analizó datos horarios recopilados por mareógrafos, (instrumentos que miden la altura del mar respecto de un punto fijo en tierra) ubicados 12 puntos clave de la costa argentina, procesando información de más de 100 años.

Para lograr la máxima precisión, los investigadores calcularon promedios mensuales y anuales, eliminando efectos estacionales, y aplicaron controles de calidad y validaciones cruzadas entre instrumentos y ubicaciones. Los resultados mostraron que la velocidad a la que aumenta el nivel del mar varía según la región, oscilando entre los 0,79 milímetros y los 3,84 milímetros anuales.

En Buenos Aires, la tendencia desde 1905 alcanzó 1,70 milímetros por año, mientras que en Mar del Plata, considerando registros desde 1961, la cifra fue de 2,25 milímetros por año. Las estaciones del sur, como Ushuaia y Puerto Argentino, presentan incrementos más bajos, aunque los datos recientes indican un aumento más pronunciado que en décadas anteriores.

Los expertos explican que estas diferencias regionales se deben a factores locales, como la desembocadura de ríos, las tormentas y las corrientes marinas. «Las regiones analizadas están influidas por dinámicas locales diferenciadas», señalaron los científicos, destacando que se deben considerar estas particularidades al proyectar riesgos costeros.

Consecuencias en ciudades, playas y puertos

El nivel medio del mar es uno de los indicadores más claros del cambio climático global. Cuando aumenta, evidencia la expansión de los océanos y el derretimiento de hielos en distintas regiones del planeta.

«Los hallazgos confirman una tendencia sostenida al alza en el nivel del mar a lo largo de la costa argentina y aportan información crítica para la gestión de riesgos costeros», afirmaron los investigadores.

Por ello, recomiendan mantener y ampliar la red de mareógrafos, sumar mediciones del terreno y fomentar la colaboración institucional. «El conocimiento detallado del comportamiento del nivel medio del mar a menor escala es clave, debido a la influencia de factores locales como ríos, corrientes y tormentas».

El doctor en oceanografía Martín Saraceno, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del Conicet, señaló que los resultados del estudio coinciden con estimaciones basadas en datos satelitales.

América Latina

Actualmente, en América Latina, Brasil, México y Argentina son los países con mayor población afectada por el aumento del mar. En Argentina, alrededor de 2,8 millones de personas viven en zonas por debajo de los 10 metros de elevación sobre el nivel mar, mientras que en Brasil se trata de 10 millones y en México, de tres millones.

El informe de la CEPAL también advierte sobre la mayor frecuencia de olas extremas. En particular, los países del sur del continente, como Chile, Argentina y Uruguay, podrían enfrentar incrementos del nivel máximo del mar superiores a los cuatro metros, con riesgos directos para la población, infraestructura y ecosistemas costeros.

Comparación de períodos: antes y después de 1965

El análisis histórico evidencia un cambio significativo a partir de 1965. Mientras que entre 1905 y 1964 el aumento promedio en Buenos Aires era de 1,22 milímetros por año, en el período 1965-2023 alcanzó 2,38 milímetros anuales, coincidiendo con el aumento global de las temperaturas y la expansión de los océanos.

Este patrón no sólo se observa en Buenos Aires, sino también en Puerto Quequén y Mar del Plata. Las series de datos más largas, que superan el siglo, permiten detectar estas tendencias con claridad y ofrecen un registro histórico que antes no estaba disponible para Argentina.

El estudio deja en claro que la subida del nivel del mar es un fenómeno sostenido y acelerado, que exige acciones coordinadas de científicos, autoridades y comunidades. «El aumento del nivel del mar no es uniforme, pero los registros muestran que las tendencias al alza son claras en toda la costa argentina», concluye Oreiro. «Estas series de datos son esenciales para tomar decisiones informadas y gestionar de manera adecuada los riesgos costeros».