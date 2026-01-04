Quién es la chavista Delcy Rodríguez, la sucesora de Maduro: edad, pareja…

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la líder que se perfila para liderar una transición del chavismo en Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya ordenado que asuma como presidenta encargada, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez se convertiría así en la primera mujer en la historia del país sudamericano en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la «vicepresidenta de Maduro hace» lo que quiere su Administración.

Sin embargo, la propia Rodríguez reiteró que el único presidente del país suramericano es Maduro, que llegó a territorio estadounidense tras ser capturado la madrugada del sábado junto a su esposa, Cilia Flores.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela», señaló Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, en la que lideraba un consejo de defensa, acompañada de otros funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

¿Gobierno de transición?

Trump aseguró este sábado en su rueda de prensa que Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., está en contacto con la vicepresidenta. Rodríguez no se pronunció al respecto, pero sí insistió en su disposición a negociar con Washington una «agenda constructiva».

«Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación», insistió en la alocución transmitida por radio y televisión.

En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar. Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la «mentira y la carroña».

Una larga carrera política

Rodríguez, de 56 años, es la segunda al mando del Gobierno suramericano desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck El Aissami. Además, desde agosto de 2024 es ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país. Es considerada una rabiosa chavista y conocida por su falta de tacto y moderación en sus discursos.

Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora. Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013).

La familia Rodríguez

Rodríguez, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, ha compartido su trayectoria dentro del chavismo con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). Actualmente era ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela.

Está casada desde 2017 con Yussef Abou Nassif Smaili, un empresario libanés que se hizo rico a la sombra de Delcy.

Pero pocos saben que Delcy tuvo un novio que era toda una celebridad en Venezuela: Fernando Carrillo, ex marido de Catherine Fulop, más conocida en España por Abigail. «Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop. Delcy es bella, brillante. Es protectora y una lumbrera. Se lee un libro de 500 páginas en una noche», recordaba hace días El Mundo.

Su acercamiento a la política se dio desde muy temprano, luego de que su padre, Jorge Antonio Rodríguez, muriera en julio de 1976 a consecuencia de las lesiones que le propinaron funcionarios de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip).

El político, fundador de la Liga Socialista en Venezuela y considerado un «mártir revolucionario» por el chavismo, había sido detenido por ese cuerpo de seguridad acusado del secuestro del empresario norteamericano William Frank Niehous, gerente general de la empresa procesadora de vidrios Owens Illinois.

Rodríguez se graduó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- y cursó estudios de derecho social en la Universidad de París X Nanterre. También tiene una maestría en política y social de la Universidad de Birkbeck, en Londres.