Aviso rojo de la AEMET en Valencia: alerta por lluvias torrenciales en las próximas horas y piden prepararse

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a rojo este sábado 13 de diciembre el aviso por lluvias en el litoral de Valencia ante la previsión de un fuerte temporal en las próximas horas. Las autoridades han pedido a la población extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante la jornada de este domingo 14 de diciembre. El episodio adverso está asociado a la borrasca Emilia, que está afectando también a Canarias, a varias zonas del norte peninsular y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Andalucía, con lluvias intensas, rachas fuertes de viento y un notable empeoramiento del estado del mar.

Riesgo extremo por lluvias intensas

Según la AEMET, en el litoral de Valencia se esperan precipitaciones muy intensas y persistentes, con acumulaciones que podrían superar los umbrales de riesgo extremo en pocas horas. Este escenario ha llevado a elevar el nivel de alerta desde naranja a rojo, el máximo previsto, ante la posibilidad de inundaciones, crecidas repentinas de barrancos y afecciones graves en zonas urbanas y costeras.

Las autoridades insisten en la necesidad de no acercarse a ramblas, cauces ni zonas inundables, así como de evitar actividades al aire libre mientras se mantenga el episodio de lluvias torrenciales.

ES-Alert a la población y coordinación

Ante la gravedad de la situación, Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población en las zonas afectadas, con recomendaciones de seguridad y avisos sobre el riesgo meteorológico. Este sistema de alerta temprana se activa únicamente en situaciones de especial peligro para la ciudadanía.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha celebrado este mediodía una reunión de seguimiento del episodio y ha emitido un aviso especial dirigido a ayuntamientos y organismos con competencias en la gestión de emergencias, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta.

Recomendaciones a la ciudadanía

Emergencias recomienda evitar los desplazamientos por carretera, no estacionar vehículos en zonas susceptibles de inundación y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades. En caso de lluvia intensa, se aconseja permanecer en lugares seguros y no cruzar calles o carreteras anegadas.

El dispositivo de emergencias se mantendrá activo mientras dure el temporal, con un seguimiento constante de la evolución meteorológica. La AEMET actualizará los avisos en función de la evolución de la borrasca Emilia y del impacto de las lluvias en la Comunidad Valenciana.