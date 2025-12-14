Así rescataron los bomberos de Castellón a dos personas atrapadas en su vehículo por la riada

Dos dotaciones de efectivos de bomberos de la Diputación de Castellón, procedentes del parque de la Plana Baja han rescatado este domingo a dos personas, un hombre y una mujer, que habían quedado atrapados en el interior de su vehículo a causa de la riada que ha generado el temporal de lluvia en la localidad de Villarreal. El rescate, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, se ha producido en la calle Riu. Ha sido en torno a las 19:00 horas.

La mujer tenía problemas de movilidad. Los bomberos han efectuado este rescate utilizando una embarcación del propio Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón, al encontrarse la calle totalmente inundada. De este modo, han minimizado riesgos y han facilitado el acceso de la mujer a su vivienda.

Se trata de una de las tres intervenciones de los bomberos de la Diputación de Castellón este domingo a causa del temporal de lluvia. Además, han tenido que llevar a cabo la revisión de una fachada en la localidad de Nules, tras producirse una caída de cascotes. Y, también, han tenido que retirar una árbol caído en un tercer municipio, Borriol.

El vehículo en que viajaban el hombre y la mujer había quedado atrapado a consecuencia de la altura que había alcanzado el agua. Entonces, han intentado escapar de la riada a pie. Pero, el nivel del agua y los problemas de movilidad de la mujer les han impedido continuar.

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, los efectivos de bomberos han alcanzado el vehículo en que se encontraban las dos personas auxiliadas caminando y con el agua casi a la altura de la cintura. Un camión, también de bomberos, ha trasladado la embarcación hasta el lugar las proximidades del rescate. Los propios efectivos, a pie entre el agua, han acercado el bote al vehículo.

Al llegar al coche, la situación se tornaba dramática, por cuanto el agua alcanzaba la altura de los manillares para abrir las puertas. Los propios bomberos han auxiliado a los dos pasajeros del vehículo, los han introducido en la embarcación. Y, a pie, han remolcado el bote hasta lugar seguro.

La profundidad del agua y la oscuridad de la noche no dejaban ver el suelo, por lo que un efectivo de bomberos, ayudado de un palo, para evitar caídas o una alcantarilla de la que se hubiera levantado la tapa por la enorme presión del agua, ha ido abriendo el camino. Luego, han balizado la zona para evitar que otros vehículos tuvieran el mismo problema que las dos personas que los propios bomberos habían acabado de rescatar.