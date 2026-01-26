La AEMET avisa del peligro en la Comunidad Valenciana por el fuerte viento en estas zonas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por las fuertes rachas de viento que golpearán toda la Comunidad Valenciana este lunes 26 de enero. Todo el interior de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, además del litoral norte de esta última zona de España, será el afectado por el viento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana.

El viento seguirá siendo protagonista en la Comunidad Valenciana durante las primeras horas del lunes después de un fin de semana marcado por los avisos y fuertes rachas en el Mediterráneo. La AEMET ha activado la alerta amarilla hasta las 12.59 horas por rachas máximas de 70 km/h y 80 km/h en todo el interior de Castellón y Valencia e interior norte de la provincia de Alicante. También se activó un aviso en la zona costera del litoral norte de Alicante hasta las 04.59 horas de la madrugada del domingo al lunes.

La AEMET también ha informado sobre la cota de nieve en las zonas más frías de la Comunidad Valenciana. «Cota de nieve en el interior en torno a 900-1400 m en la madrugada, subiendo por la tarde a más de 2000 m», confirma la Agencia Estatal de Meteorología para el interior de Castellón, donde en Morella se llegará a mínimas de 4 ºC durante la noche.

Por su parte, en la provincia de Valencia habrá un aumento de temperaturas durante este lunes, donde también podrían aparecer lluvias. «Cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a muy nuboso por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el interior. Temperaturas en ascenso. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el interior y prelitoral la primera mitad del día», informa la AEMET.

En Alicante, se llegará a 20 ºC en Elche u Orihuela. «Cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a muy nuboso por la tarde. Temperaturas en ascenso. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el interior y litoral central y norte, la primera mitad del día», informa la AEMET.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

«Rachas muy fuertes del oeste en el interior, probables también en el litoral norte». Así ha avisado la AEMET sobre los fenómenos significativos que se pueden producir en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la AEMET para este 26 de enero es la siguiente:

Intervalos nubosos aumentando a nuboso, sin descartar precipitaciones débiles en el interior y de forma más dispersa hacia el litoral. Cota de nieve en el interior de la mitad norte en torno a 900-1400 m en la madrugada, subiendo por la tarde a más de 2000 m. Temperaturas en ascenso. Viento del moderado del oeste, con rachas muy fuertes en el interior, probables en el litoral norte.