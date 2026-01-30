La Comunidad Valenciana sigue en alerta por viento: la AEMET avisa en estas zonas de Alicante y Valencia

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla otro día más por el viento. La AEMET ha avisado principalmente a las provincias de Alicante y Valencia por «rachas muy fuertes» que pasarán de los 80 km/h. La Agencia Estatal de Meteorología también ha informado sobre precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte en la segunda mitad del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por viento en Alicante y Valencia.

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana para este viernes 30 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso en las provincias de Alicante y Valencia, tanto en el interior como en el litoral. La única zona del Mediterráneo que no estará en alerta durante la jornada será el litoral norte de la provincia de Castellón.

«Rachas muy fuertes de viento del oeste, menos probables en el litoral de Castellón», avisa la AEMET sobre la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana para este viernes 30 de enero. La AEMET ha activado un aviso para Valencia, Alicante y el sur de Castellón para las primeras horas de la mañana con rachas de viento de hasta 80 km/h y, posteriormente, se ha activado otra que irá desde las 15.00 horas hasta las 23.59 horas con rachas de entre 70 km/h y 80 km/h.

La AEMET también ha avisado de «probables precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte la segunda mitad del día». Por lo que respecta a las temperaturas, se esperan «mínimas en ascenso en el litoral de la mitad norte y sin cambios en el resto». «Máximas en ligero ascenso o sin cambios en Castellón y en descenso en el resto», informan.

Alicante y Valencia en alerta por viento

La AEMET ha avisado en sus canales oficiales sobre los fenómenos significativos que se pueden producir, especialmente en las provincias de Alicante y Valencia. «Rachas muy fuertes de viento del oeste, menos probables en el litoral de Castellón», avisa la Agencia Estatal de Meteorología.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este viernes 30 de enero:

Intervalos nubosos. Probables precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral de la mitad norte y sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso o sin cambios en Castellón y en descenso en el resto. Viento del oeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, menos probables en el litoral de Castellón.