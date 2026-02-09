La AEMET avisa por lluvias en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET avisa por viento y lluvias en la Comunidad Valenciana. Este lunes 9 de febrero se ha decretado la alerta amarilla por viento en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también informa de precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el tercio sur. También se ha confirmado un aumento de las temperaturas máximas, concretamente en la zona de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aviso por lluvias y viento en la Comunidad Valenciana.

Después de una semana de alertas por viento, este lunes AEMET ha decretado un aviso amarillo en la Comunidad Valenciana. Concretamente, se esperan rachas de 70 km/h y 80 km/h en el interior de las provincias de Castellón y Valencia. En Alicante se ha activado el aviso por rachas fuertes de viento en el interior y litoral norte de la zona. Esta alerta amarilla ha sido activada desde las 21.00 horas hasta las 23.59 horas.

Este lunes 9 de febrero también esperan precipitaciones dispersas, especialmente en el tercio sur en las últimas horas del día. Durante esta jornada también se esperan lluvias en el litoral norte de Alicante. La probabilidad de que llueva en Castellón en la última hora del día está entre el 45% y el 70% en el interior norte de esta zona de la Comunidad Valenciana.

Este lunes 9 de febrero también se espera un aumento de las temperaturas máximas, especialmente en Alicante, donde se llegará a los 22 ºC en la capital y Elche. En Valencia la máxima será de 20 ºC con mínimas de 3 ºC en la localidad de Requena, situada en el interior. En Castellón capital los termómetros llegarán hasta los 18 ºC y la mínima en Morella será de 1 ºC durante las horas más frías de la noche.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

«Rachas del noroeste muy fuertes de madrugada en el interior de Castellón». Así ha avisado la AEMET de los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este lunes 9 de febrero. La predicción del tiempo es la siguiente:

Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el tercio sur. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. Viento del oeste flojo a moderado, con rachas muy fuertes en zonas altas del interior de Castellón.