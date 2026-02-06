Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma las zonas afectadas

La AEMET mantiene en alerta a la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por fuertes rachas de viento que se sucederán durante las primeras horas de la mañana en Valencia y Castellón y a partir de la tarde en la costa de Alicante. En este viernes 6 de febrero también se esperan precipitaciones débiles y dispersas en el interior. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla de la AEMET en la Comunidad Valenciana.

La borrasca Leonardo sigue presente en la Comunidad Valenciana en forma de viento y lluvias. Por ello, la AEMET mantiene la alerta amarilla por «rachas muy fuertes del oeste en los interiores de Castellón y Valencia». Este aviso se ha activado hasta las 12.00 horas de este viernes 6 de febrero y se esperan «rachas máximas: 80 km/h de viento del oeste». A partir de las 15.00 horas y hasta las 22.00 horas, se ha activado otro aviso en el litoral de Alicante por «viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros».

La AEMET también predice lluvias para el viernes 6 de febrero en la Comunidad Valenciana. «Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior», dice la Agencia Estatal de Meteorología sobre las lluvias que se pueden producir en la provincia de Alicante y el interior de Castellón.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

«Rachas muy fuertes del oeste en los interiores de Castellón y Valencia por la mañana», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en estas dos provincias y el litoral de Alicante.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este viernes 6 de febrero:

Cielo poco nuboso, aumentando por la tarde a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior. Cota de nieve en torno a 1300-1500 m. Temperaturas en descenso. Viento moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en los interiores de Castellón y Valencia por la mañana.