Alerta en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa por lluvias, heladas, viento y nieve

La AEMET mantiene en alerta a la Comunidad Valenciana para este martes 3 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento durante la madrugada y también ha avisado por precipitaciones durante la jornada, temperaturas a la baja con heladas e incluso rebaja la cota de nieve en el interior hasta los 900 metros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta de la AEMET en la Comunidad Valenciana.

El tiempo sigue inestable en la Comunidad Valenciana en esta primera semana de febrero. Después de unos días de alerta amarilla y naranja por fuertes rachas de viento, este aviso ha finalizado a las 03.00 horas de la pasada madrugada. Así que este martes 3 de febrero será el primer día sin alertas por viento en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. A partir del miércoles se espera un nuevo aviso por viento en las zonas costeras del sur de la Comunidad Valenciana.

La AEMET también ha alertado por «probables precipitaciones débiles y dispersas en el interior de Valencia la segunda mitad del día, sin descartar que se extiendan a otros puntos». La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado sobre la cota de nieve en el interior de la mitad norte, en torno a los 900 y 1.100 metros. Para este martes 3 de febrero también se ha confirmado un descenso de las temperaturas que provocará heladas débiles en puntos del interior del tercio norte.

Las temperaturas mínimas en la Comunidad Valenciana estarán en el interior de la provincia de Castellón, donde los termómetros bajarán a los -1 ºC en Morella. En la capital de la provincia las máximas serán de 16 ºC y las mínimas de 7 ºC. «Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas por la tarde. Cota de nieve en el interior en torno a los 900-1100 m. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo del oeste y del suroeste, con intervalos de intensidad moderada durante la jornada», dice la AEMET sobre el tiempo en Castellón.

En Valencia las máximas serán de 17 ºC en Gandía y las mínimas de 4 ºC en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima de 16 ºC y la mínima de 10 ºC. En Alicante las temperaturas serán más agradables, con máximas de 17 ºC y mínimas de 8 ºC en la capital de la Costa Blanca.

La AEMET decreta la alerta en la Comunidad Valenciana

«Probables rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el interior de Valencia durante las primeras horas de la madrugada», avisa la AEMET sobre los hechos que se han producido durante la pasada madrugada y puede que se reproduzcan durante las primeras horas de la mañana.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana:

Intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles y dispersas en el interior de Valencia la segunda mitad del día, sin descartar que se extiendan a otros puntos. Cota de nieve en el interior de la mitad norte en torno a los 900-1100 m. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas del interior. Heladas débiles en puntos del interior del tercio norte. Viento flojo del oeste y del suroeste, con intervalos de intensidad moderada durante la jornada; en el interior de Valencia, probables rachas muy fuertes de viento de componente oeste durante las primeras horas de la madrugada.