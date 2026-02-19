La AEMET eleva la alerta por viento en la Comunidad Valenciana: «Rachas máximas de 100 km/h»

La AEMET ha decretado la alerta naranja por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 19 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el aviso por las «rachas muy fuertes de viento del noroeste en Castellón durante la jornada y en el interior de Valencia y de Alicante la primera mitad del día». También se espera un descenso de las temperaturas durante la jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y el aviso de la AEMET por viento.

La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta por viento y la AEMET ha elevado el aviso a nivel naranja por las rachas máximas de 100 km/h que se esperan entre las 10.00 horas y las 17.59 horas en el interior norte de la provincia de Castellón. En el litoral norte, el peligro importante es por rachas de 90 km/h de viento noroeste. También estarán en alerta amarilla todo el interior de la Comunidad Valenciana y toda la provincia de Castellón. Así, la AEMET ha decretado la alerta amarilla por rachas máximas de 80 km/h a primera hora de la mañana en el interior de Alicante y Valencia.

La AEMET también ha avisado de las «temperaturas máximas en descenso notable en la mitad sur y en el interior de Castellón». De esta manera, las mínimas de la zona serán de 3 ºC y se registrarán en el interior de Castellón, en Morella. En la capital de la Comunidad Valenciana las máximas serán de 20 ºC con mínimas de 13 ºC y en Alicante las temperaturas serán similares, con la máxima bajando hasta 19 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el interior y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso notable. Viento del noroeste, con rachas muy fuertes en el interior la primera mitad del día», dice la predicción del tiempo en el sur de la Comunidad Valenciana.

Alerta naranja de la AEMET por viento

«Temperaturas máximas en descenso notable en la mitad sur y en el interior de Castellón. Rachas muy fuertes de viento del noroeste en Castellón durante la jornada y en el interior de Valencia y de Alicante la primera mitad del día», avisa la Agencia Estatal de Meteorología sobre los fenómenos previstos para la jornada.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana para este jueves 19 de febrero es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso generalizado, que será notable en la mitad sur y en el interior de Castellón. Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en Castellón durante la jornada y en el interior de Valencia y de Alicante la primera mitad del día.