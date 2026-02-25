Jorge Rey se adelanta otra vez a la AEMET y lo que llega da miedo: lluvias como nunca

Se adelanta Jorge Rey otra vez a la AEMET y lo que llega da miedo, las lluvias como nunca parece que serán una realidad en estas próximas jornadas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una situación poco común que puede cambiarlo todo. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una situación poco común.

Estamos viviendo un mes de febrero que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca y serán los que realmente pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué nos puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo cobrará protagonismo. Gracias a un Jorge Rey que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando, todo puede ser posible. Esta previsión del tiempo pone los pelos de tiempo y coincide con la AEMET.

Lluvias como nunca dan miedo

Lo que parece que nos está esperando puede ser un cambio radical que, sin duda alguna, se convertirá en una realidad para la que deberemos estar preparados. El tiempo de este invierno está batiendo récords y no es casualidad. Nos está esperando una serie de cambios que pueden ser ejemplares.

Tendremos que ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de forma ejemplar.

Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que el tiempo puede hacernos pensar en una serie de cambios de planes. Lo que está a punto de pasar en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos es una dura realidad que nos golpeará con fuerza.

Será mejor que empecemos a ver llegar este giro importante de guion que podría acabar siendo lo que nos hará ver la recta final de la semana con otros ojos.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey en esta previsión que da miedo

Esta previsión del tiempo da hasta miedo, cuando pensábamos que el sol ya se quedaría de forma definitiva, lo que nos está esperando son más y más lluvias que llegan con una fuerza que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor.

El vídeo viral de Jorge Rey en el que nos advierte de lo que está a punto de pasar ya es uno de los más vistos, pero no está sólo. Sino que nos hace pensar en una serie de cambios que la AEMET también está viendo llegar a toda velocidad y hacerlo con la mirada puesta a una novedad importante.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Se prevé un día más inestable que los anteriores con un frente entrando por el noroeste y la formación de una dana al sudoeste del golfo de Cádiz. El paso del frente dejará cielos muy nubosos en la mitad occidental con precipitaciones en Galicia, más persistentes e intensos en el oeste de la Comunidad durante la primera parte del día. No se descartan en el resto del tercio occidental. En el resto, nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en zonas de la vertiente atlántica, con apertura de grandes claros al final. En el Estrecho y zonas del litoral mediterráneo, nubosidad baja matinal. En Canarias, nuboso en el norte con precipitaciones en las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto sin descartar alguna lluvia al final en Lanzarote.

Brumas y bancos de niebla matinales en litorales del golfo de Cádiz y del Mediterráneo con probabilidad de ser localmente más densos en Baleares, incluso en el interior. Temperaturas máximas en descenso, más suave en el interior de la vertiente mediterránea y en Baleares. Mínimas en descenso en el noroeste peninsular, en ascenso en la meseta Norte y oeste de la vertiente sur atlántica y ligeros cambios en el resto con predominio de ascensos. En Canarias, descenso generalizado que podrá ser localmente notable en las máximas. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Probables nieblas matinales localmente densas en Mallorca y Menorca. En Canarias temperaturas máximas en descenso localmente notable y probables rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas y cumbres de las islas de mayor relieve. En amplias zonas del interior peninsular temperaturas máximas con valores altos para la época del año.

En la vertiente atlántica y cantábrica, viento de componente sur flojo con intervalos de moderado en Galicia y Cantábrico oriental. Flojo de dirección variable en la vertiente mediterránea con predominio de la componente este. En litorales gallegos y cantábricos, viento de componente sur rolando a sudoeste con intervalos de moderado. Levante moderado en Estrecho y Alborán y de componente sur rolando a noreste en el resto del Mediterráneo. En Canarias, viento moderado de componente norte arreciando durante el día con rachas muy fuertes en zonas expuestas de las islas de mayor relieve».