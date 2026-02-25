Casi nadie lo sabe pero esta letra fue eliminada del abecedario español y éste fue el motivo

El castellano es la segunda lengua más hablada del mundo y como lengua romance que tiene su origen en el latín tiene una gran historia detrás. El idioma que se habla en España a día de hoy tiene su origen en la caía del Imperio Romano y desde hace siglos ha sufrido alguna variación. Como por ejemplo la letra eliminada del abecedario y que casi nadie conoce en pleno 2024.

El castellano es hablado por más de 500 millones de personas repartidas en todo el mundo, datos que reflejan la expansión de esta lengua romance procedente del latín vulgar que comenzó a hablarse en España a partir de la caída del imperio romano. Los libros de historia relatan que el castellano se originó en la Castilla medieval que tocaba la zona de Burgos y Cantabria y los primeros escritos en este idioma son las Glosas Emilianenses (siglo X), las Glosas Silenses (siglo XI), y el Poema de Mío Cid (XII).

Desde que los visigodos se asentaran en la península ibérica y comenzaran a utilizar el latín vulgar que se hablaba en la zona, el castellano fue evolucionando hasta convertirse en la lengua que es a día de hoy y que es la segunda más hablada del mundo, teniendo más de 400 hablantes nativos repartidos en todo el mundo, concretamente en España y América del Sur. Tras el inglés, el castellano también es el segundo idioma más demandado del mundo.

La letra eliminada del abecedario

El castellano ha sufrido sus variaciones a lo largo de la historia y una de las grandes curiosidades que casi nadie conoce es que en su día se eliminó una letra del abecedario. «El español ha empleado desde sus orígenes para su representación gráfica el alfabeto latino, al que se incorporaron con el tiempo varias letras que no figuraban en el inventario latino originario», así define la Real Academia Española el origen del abecedario en España.

Este alfabeto latino o abecedario tendría su origen en el alfabeto griego arcaico, de las que adoptaron un total de 21 palabras de las 26 que lo componía. Los latinos se basaron en el antiguo alfabeto etrusco y la expansión del imperio romano y la posterior cristanización de los pueblos de Europa hizo que este abecedario fuer expandiéndose. Se estima que a día de hoy es utilizado por 4.500 millones de personas en el mundo, ya que es la columna vertebral de la ortografía de los países de la Unión Europa o América.

El diccionario que se utiliza en España ha variado mucho a lo largo de los años y la letra que en su día fue eliminada es la Ç. Esta grafía se sigue utilizando en otros idiomas y dialectos, como el valenciano o catalán, pero en el castellano moderno hace años que se dejó de utilizar. Esta letra fue sustituida en detrimento de la letra Z, que fue la evolución natural de la «cedilla», que era una letra utilizada en el latín vulgar y que posteriormente fue eliminada. Por ejemplo, la palabra que a día de hoy se define como»fuerza», en su día se escribía con Ç, «fuerça».

Durante la Edad Media la Ç comenzó a utilizarse como la letra «s» y con la llegada de la época moderna fue eliminada esta letra fue eliminada del diccionario en castellano, pese a que otros idiomas como el portugués, o incluso el valenciano o catalán la siguen utilizando. En el idioma francés también se utiliza a día de hoy.

Más letras eliminadas del diccionario

La letra Ç no ha sido la única letra eliminada en en el diccionario. Pocos conocerán que esta grafía formó parte en su día del diccionario en castellano, pero más conocerán otras dos letras que en su día se utilizaron bastante en el día a día y que fueron eliminadas por la Real Academia de la Lengua.

En el pasado año 2010 la Ch y la Ll fueron excluidas del diccionario «ya que en realidad no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que representan un solo fonema». «Con esa decisión tomada en 2010, el español se asimiló al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas», informa la RAE.

A pesar de que estos «dígrafos» fueran eliminados del diccionario se siguen utilizando en el día a día con palabras como «chico», «calle» y un muy largo etc.