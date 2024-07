Primeras imágenes de ‘Gladiator 2’: no vamos a poder dejar de pensar en el Imperio Romano

Los fans de las secuelas tardías llevan meses esperando un primer tráiler de Gladiator 2. Sin embargo, a falta de ese teaser (al que no debe faltarle mucho), la producción ha mostrado las primeras imágenes de lo que parece a todas luces, una continuación espectacularmente épica. Por un lado porque, al menos estéticamente, Paul Mescal da la talla como sucesor de Máximo Décimo Meridio y por el otro, porque tras poder ver las increíbles instantáneas ya no vamos a poder dejar de pensar en el Imperio Romano, hasta el estreno de la cinta a finales de año. Lejos de ser poco generoso con los fotogramas ofrecidos, el sello ha proporcionado tantas muestras promocionales que ya podemos ver cómo lucirán todas y cada una de las estrellas que aparecen en el poderoso elenco confeccionado por el director británico.

Aunque la cinefilia encuentra en películas como Blade Runner y Alien, el pilar básico del talento de Ridley Scott, fue la historia de Gladiator la que ayudó al cineasta a alcanzar la gloria en los Oscar del año 2001. Por eso, su regreso a la arena de los duelos y de las sangrientas batallas parece alimentar sobre todo los deseos de sus fans, quienes están un tanto faltos del buen hacer del creador, tras el desastre visto el pasado año con Napoleón. Desde luego, las imágenes de Gladiator 2 destacan como si Scott no hubiese perdido el brillo, especialmente en las que los personajes de Mescal y Pedro Pascal se enfrentan en combate. Por lo que conocemos, el actor irlandés da vida a un adulto Lucius, interpretado en su versión infantil en el título original por Spencer Treat Clark. Mientras que el chileno, asume el rol de un general romano caído. Pascal ha explicado que el filme ha sido moldeado con el legado de Máximo y que en realidad «no tendría sentido» que fuese de otra forma. El director ha descrito al personaje de Pascal como un hombre «profundamente arrepentido de su vida» que ciertamente, no sabe hacia a dónde se dirige.

‘Gladiator 2’: primer vistazo al reparto

La publicación ofrece del mismo modo un vistazo al rol de Denzel Washington. El dos veces ganador del Oscar da vida a Macrinus, un ex esclavo reconvertido en traficante de armas. Por otra parte, tenemos a Joseph Quinn asumiendo el papel del Emperador Gata, con una estética que nos remite bastante al emperador Cómodo, al que dio vida en su momento Joaquin Phoenix. Fred Hechinger da vida al Emperador Caracalla, hermano de Gata. Por último, Connie Nielsen recupera su personaje de Lucilla, la madre de Lucius. Esta tendrá un papel clave esperando el regreso de su hijo a casa.

A pesar de que hace un año el protagonista de Aftersun le dijo a los medios que no quería que el foco de Gladiator 2 estuviese en su físico, el actor ha realizado un cambio brutal, luciendo grandes músculos para su papel. Una cuestión ambigua que definía de la siguiente manera: «Con películas de superhéroes, a veces hay un enfoque en eso (los músculos), lo cual no me parece muy interesante. Por supuesto, se requiere robustez física para el personaje, pero más allá de eso, no me interesa. Este tipo tiene que luchar y ser una bestia. Y cualquier cosa que parezca y se siente adecuada para mí, así será (…) A veces veo películas y pienso ‘Esa persona no parece real’».

Pascal no quiere pelear con Mescal

La exclusiva llena de imágenes concedidas a la revista Vanity Fair, también tiene una amplia entrevista con sus protagonistas, en la que el actor de The Mandalorian ha relatado cómo no tiene ningún tipo de interés en volver a enfrentarse a Paul Mescal después de sus batallas en Gladiator 2: «Se volvió tan fuerte que preferiría que me tirasen de un edificio antes que tener que volver a pelear con él otra vez. Enfrentarse a alguien que está en forma, que tiene tanto talento y que es mucho más joven es brutal».

Sin embargo, Pascal atribuyó a la actuación de Mescal el motivo por el que también soportó las escenas «brutales». «Aparte de que Ridley es un genio total, Paul es una gran razón por la que sometería a mi pobre cuerpo a esa experiencia», se sinceraba el nominado al Globo de Oro.

Gladiator 2 llegará a los cines el próximo 15 de noviembre de 2024. Su principal preocupación será la de recuperar un presupuesto que se ha calculado que rondará los 300 millones de dólares. Para comenzar a rentabilizar el proyecto, la Paramount deberá tener una recaudación de aproximadamente 600 millones de dólares.