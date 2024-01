Paul Mescal será Shakespeare en la nueva película de la directora Chloé Zhao

El futuro de Paul Mescal parece ligado al de los mejores directores de cine de la industria. El actor, que saltó a la fama gracias a la serie de Normal people y a cintas como Aftersun, tiene ligados a su agenda varios rodajes y estrenos que llegarán a las salas a lo largo de este 2024. Ahora, una de esas nuevas confirmaciones es Hamnet, la nueva adaptación cinematográfica de la directora Chloé Zhao, en la que interpretará al dramaturgo William Shakespeare.

Se sabe entre poco y nada del proyecto, más allá de que la actriz Jessie Buckley le acompañará en el reparto como Agnes Shakespeare, la esposa del autor del genio de las letras inglés. Mescal, señaló lo siguiente de su futuro trabajo de la directora pequinesa: “Ese libro (Hamnet) es simplemente devastador. No puedo esperar. Si le dijera a una versión más joven de mí que el rodaje sería este año, no lo creería. Obviamente he estado en una película con Jessie (Buckley) antes, pero nunca hemos compartido pantalla o un proceso de trabajo juntos. Creo que ella es una de nuestras grandes de hoy en día y Chloé es alguien con quien no puedo esperar para meterme de lleno en el ajo, y meterme en la cabeza de esos personajes”.

Las palabras de Mescal son fruto de una entrevista reciente con Vogue, en la que explicó ese auge como actor que está viviendo, a pesar de que le tenga un extraño miedo a la fama que le pueda acarrear sus próximos papeles, al lado de otros intérpretes relevantes y cineastas reconocidos.

Hamnet estará basado en la novela homónima del mismo nombre, escrita por Maggie O’Farrell. Un material ficcionado que cuenta la historia del hijo de Agnes y William, Hamnet. El relato se construye en torno al duelo, pues el tema central del libro son las emociones y experiencias de los padres, tras la muerte del joven a los 11 años en 1596. En este relato, esta historia sirve como telón de fondo para la creación de Hamlet, una de las obras más famosas del autor en la vida real. El trabajo de O’Farrell estrenó el año pasado una versión teatral a través de la Royal Shakespeare.

Chloé Zhao vuelve a la dirección

Esta directora asiática saltó a la fama explorando el lado más salvaje del continente americano, como un vasto terreno que se extiende entre miles de kilómetros donde contar sus historias. Songs My Brothers Taught Me y The Rider expusieron, su sobrado talento para narrar historias, mientras que Nomadland supuso la confirmación de su carrera en su tercera película a los mandos. Por ella, en 2020 se llevó el Oscar a Mejor película y Mejor directora. Unos galardones ideales que preparaban su llegada a la cinematografía más comercial de Marvel.

Los Eternos, estrenada en 2021, supuso un traspié considerable en su carrera. Zhao no cumplió con las expectativas y al parecer, el equipo de Kevin Feige tampoco le dejó poner su particular visión narrativa sobre los personajes creados por Jack Kirby. Desde entonces, tan sólo ha dirigido dos cortometrajes y ahora, regresará con un potente drama que debería llegar a las salas de cine en 2025.

Pau Mescal: El actor del momento

El propio Mescal tiene cierto miedo, debido a todo el reconocimiento que se le viene encima, Este año será el protagonista de una de las segundas partes más inesperadas de Hollywood: Gladiator 2. “¿Será que más gente te parará por la calle? Me deprimiría profundamente si eso fuera así y espero que no sea cierto. Tendré una respuesta el año que viene, pero si (la película) impacta mi vida de esa manera, estaré en una mala situación”, le explicaba el intérprete hace unas semanas a The Sunday Times.

Mescal asumirá el rol de Lucio, el papel que en su momento interpretó el joven Spencer Treat Clark en la cinta original. Sin embargo, la historia continuará dos décadas después de los acontecimientos que terminaron con la vida de su ti, el emperador Cómodo (Joaquin Phoenix) Lucius será un soldado de un imperio que se desmorona y que intenta sobrevivir en África. De nuevo, a los mandos encontramos al director Ridley Scott, quien el pasado año ya estrenó la criticada Napoleón. Esperemos que Gladiator 2 no sea noticia tanto por sus inexactitudes históricas y si, por brindarnos un espectáculo peplum digno de una sala de cine.

Gladiator 2 llegará a las salas el próximo 22 de noviembre. Antes, el irlandés estrenará en nuestro país la aclamada Desconocidos, el 23 de febrero. Ahora, se encuentra en plena producción de Merrily We Roll Along, un musical que utilizará el material del fallecido Stephen Sondheim y que estará dirigido por Richard Linklater. Por supuesto Mescal no se desvinculará del cine independiente. Rodará The History of Sound este 2024, un drama bélico en el que dos jóvenes grabaran las voces y música de sus compatriotas, varios soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial.