¿Dónde ver online por streaming ‘Ponte en mi lugar de nuevo’, la película de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis?

La moda de las secuelas tardías se estableció oficialmente en la industria de Hollywood cuando Top Gun: Maverick logró 1.480 millones de dólares en el box office internacional. Un mérito mayúsculo, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de la exhibición todavía estaba recuperándose de las restricciones de la pandemia. Tras ella Gladiator II, Bitelchús Bitelchús o 28 años después han ido agrandando una tendencia que recientemente ha tenido su único ejemplo en un título que a priori, muchos pensaban que podría llegar directamente al streaming: Ponte en mi lugar nuevo. Pero, tras conseguir unos números más que decentes en las salas ¿dónde y cuando aterrizará realmente esta mítica comedia de intercambio de cuerpos?

Estrenada 22 años después de la primera parte, debemos señalar que en realidad, la película que nos presentó a la doctora Tess Coleman y a su hija Anna parte de un remake de 1976, titulado en España Viernes loco. Aquel, al igual que la cinta de principios de los 2000, partía de la novela homónima de Mary Rodgers y en su momento estuvo protagonizada por Barbara Harris y Jodie Foster. No sería no obstante, el único proyecto de la carrera de Lindsay Lohan que bebería de una producción otrora. La actriz fue protagonista por partida doble de Tú a Londres y yo a California, revisión de Tú a Boston y yo a California o Herbie: A tope. Ahora, su regreso al streaming a través de varias producciones de Netflix y con el estreno de Ponte en mi lugar de nuevo, la malograda actriz podría recuperar la confianza de Hollywood, volviendo a participar en proyectos de gran calado.

Justo en el lado opuesto se encuentra su compañera en el elenco, Jamie Lee Curtis. En 2021 se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto por Todo a la vez en todas partes y en la actualidad a sus 66 años se han convertido en una de las actrices más solicitadas, por ejemplo llevándose un Emmy por su papel en la serie The Bear.

Streaming: ‘Ponte en mi lugar de nuevo’

Dirigida por Nisha Ganatra (Late Night, Personal Assistant), todavía no existe una fecha oficial en el streaming para Ponte en mi lugar de nuevo. Eso sí, al ser una creación de la casa del ratón, lo más probable es un estreno exclusivo en Disney Plus. Con los estrenos de septiembre ya anunciados, la secuela debería llegar a la plataforma en algún momento del mes de octubre. Aunque quizás el estudio quiera venderla como una de las principales novedades de su catálogo online en el mercado navideño.

Sea como fuere, hoy sólo está disponible en la taquilla. Ya que aterrizó en las salas de cine el pasado 8 de agosto.

¿De qué trata la secuela?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Años después de su primer intercambio de cuerpos, los años han pasado por Tess y Anna. La adolescente ya no es ella, sino su propia hija, pero además en camino va a tener una futura hijastra. En el complejo camino de fusionar las dos familias, el problema del intercambio de cuerpos sucederá. Aunque esta vez incluirá a dos personas más.

Curtis y Lohan repiten en sus respectivos papeles, mientras que Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto y Maitreyi Ramakrishnan representan las nuevas y jóvenes caras del elenco.