Jamie Lee Curtis cambia a Melanie Griffith por Pamela Anderson

Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis disfrutan de una bonita amistad que ha dado mucho de qué hablar. Curtis publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se refería a la ex mujer de Antonio Banderas como «mi novia» y esta expresión dio lugar a bastantes especulaciones. Sin embargo, todo fue un malentendido porque entre ellas no existe ningún vinculo amoroso.

Este fin de semana Jamie Lee Curtis ha protagonizado unas imágenes con Pamela Anderson. Van a trabajar juntas en una película titulada The Last Showgirl que se ha presentado en el Festival Inernacional de Cine de Toronto. Lo cierto es que no es la primera vez que la artista muestra su simpatía hasta Pamela, ya lo hizo en octubre de 2023, cuando aplaudió su valentía a la hora de posar sin maquillaje.

Pamela Anderson, en Toronto. (Foto: Gtres)

«La revolución de la belleza natural ha comenzado», escribió en sus redes sociales. «Estoy tan impresionada y conmovida por este acto de coraje». Curtis puso en valor que una estrella de la talla de Pamela Anderson posase sin retoques. Explicó que era un paso importante para todas aquellas mujeres que no se sentían cómodas con los cánones establecidos por la sociedad.

El nuevo proyecto de Jamie Lee Curtis

El mundo de Hollywood despertado la atención del público a nivel internacional, pero ¿es todo tan bonito como parece? La nueva película de Curtis reflexionará sobre todo esto. La protagonista es Pamela Anderson, quien interpretará a una cantante de Las Vegas que se ve en la obligación de modificar su hoja de ruta para sobrevivir. El nuevo personaje de la actriz se llama Shelley y promete conquistar a millones de espectadores.

Shelley es una bailarina que cambia de vida tras cumplir los 50 años, aunque no lo hace sola. Encuentra apoyo en una mujer que le ayuda a salir adelante. Jamie Lee es la encargada de dar vida a este ángel de la guarda. Ambas se han convertido en el centro de atención del Festival Inernacional de Cine de Toronto. No obstante, The Last Showgirl cuenta con la participación de otros artistas, como por ejemplo Dave Bautista.

Jamie Lee Curtis, en Toronto. (Foto: Gtres)

La complicidad entre Curtis y Pamela es más que evidente. Se han abrazado, han posado para la prensa y han mostrado su mejor versión. Con el paso de los años su fama no ha hecho nada más que crecer. Tanto es así que Anderson protagonizó un documental en Netflix para mostrar los aspectos más desconocidos de su trayectoria. El proyecto se llamó Pamela: A Love Story y tuvo repercusión a nivel internacional.

Melanie Griffith, una «vieja amiga»

Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis. (Foto: Instagram)

Melanie Griffith conoce muy bien el argumento de la nueva película. La artista es un icono en Hollywood y su progenitora fue una gran actriz, así que conoce las normas del mundo del espectáculo a la perfección. Es lo mismo que le sucede a Curtis, de hecho se conocen porque sus madres también disfrutaban de una bonita conexión.

El revuelo que se generó cuando Jamie Lee escribió la palabra «novia» no frenó la amistad que mantiene con Melanie. Siguió compartiendo fotografías a su lado y en una de ellas escribió un texto reflexionando sobre el pasado que tienen en común.

«Mi vieja mejor amiga y yo celebrando con pancakes, hashbrowns, muffins ingleses y hermosos capuchinos personalizados mi temporada de éxito, nuestra infancia conjunta, nuestra larga amistad como hijas de las rubias de Hitchcock, nuestros triunfos compartidos y tragedias en la vida. Una hermosa mañana de California», publicó Curtis. Después de su aparición en Toronto queda claro que Griffith no es su única confidente, aunque sí es a la que conoce desde hace más tiempo. Exactamente 40 años.