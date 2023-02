La que fuera una de las mujeres más sexys y explosivas en la década de los noventa por su papel protagonista en la popular serie Los Vigilantes de la playa, Pamela Anderson (55), lo sigue siendo décadas después. Así lo refleja al menos el último posado de la actriz y modelo canadiense-estadounidense para Interview Magazine.

A sus 55 años, Pamela se ha decidido a posar desnuda con una larguísima melena rubia fruto de las extensiones, o un total look de color blanco y unos guantos de boxeo que ya acumulan más de 20.000 likes y un centenar de comentarios en las instantáneas del momento que ha compartido la revista fundada en 1969 por el artista Andy Warhol en su perfil de Instagram. Petra Collins (30), una directora de fotografía, modelo y actriz canadiense que saltó a la fama a principios de la década de 2010, ha sido la encargada de retratar a la artista.

El posado de la pin-up de Playboy forma parte de la promoción de Pamela Anderson de su incipiente documental en Netflix dirigido por Ryan White y producido por su hijo mayor, Brandon Lee, Pamela, una historia de amor, y de sus memorias, Con Amor, Pamela, que salieron a la venta el pasado 31 de enero, y que narran la historia de su ascenso a la fama, sus romances, así como el famoso vídeo sexual que la intérprete de Baywatch protagonizó junto a su entonces marido, el baterista y fundador de Mötley Crüe, Tommy Lee (60), que supuso un escándalo a gran escala en aquellos años.

Las fotografías van acompañadas además de una entrevista a la actriz, en las que precisamente aborda este asunto: «Mis hijos me han animado. Realmente querían que contara mi historia. Y ni siquiera sabían todos los detalles escabrosos. Obviamente estaban muy afectados por el robo de la cinta y mi divorcio de Tommy Lee. Pero simplemente me dijeron ‘mamá, nadie te conoce, y creen que sí’», expresa Anderson. «Necesitaba analizar mi vida de principio a fin. Lo único bueno de estar en el ojo público es que puedo contar mi historia y espero que sea una inspiración para la gente. Creo que muchos de los problemas que tenemos en la sociedad se deben a traumas no contados. Necesitamos contar nuestras historias. Y espero que esto sea alentador», añade.

El posado de Pamela llega tan solo unos días después de que ella misma confesara a otro medio de comunicación cuál es su secreto para mantenerse tan joven y bien. «Tengo un gimnasio, pero no lo uso. Debería usarlo, esa es una de las cosas que tengo que hacer. Nunca he entrenado. Nunca he sido una persona de entrenar, pero me encanta bailar. Hago ballet. Tengo una barra de ballet. No hago mucho ejercicio. Camino por la playa y me encanta la sensación después de una caminata larga o de un paseo por un museo. Siempre he estirado», contó a People.

Al respecto de su dieta, la estrella de cine ha confesado que es fan del ayuno intermitente para mantenerse en forma. «Tengo un gran médico en Los Ángeles que me ha recetado un régimen de vitaminas. Las estoy tomando y comiendo sano, ya que soy vegana. Solo como entre las 10 de la mañana y las seis de la tarde. Simplemente me hace sentir bien y llena de energía».