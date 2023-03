Malentendido o no, lo cierto es que Melanie Griffith (65) sorprendía a todo su séquito de fans el pasado día 9 de marzo con un post en su Instagram posando junto a Jamie Lee Curtis (64), otro de los rostros más conocidos de Hollywood. Si bien es de sobras conocido que ambas mantienen una muy buena relación desde hace varias décadas, lo que llamó profundamente la atención fue que la ex de Antonio Banderas (62) acompañara la imagen de las dos con un texto que se entendió como su salida del armario. Pues se dirigía a la intérprete de Halloween, My girl o Freaky Friday como girlfriend, en inglés, que, traducido al español significa «novia».

«Qué maravillosa es mi novia. Ella es verdaderamente todo, en todas partes, todo a la vez. Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que recorren la gama de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y preciosos recuerdos. Te amo hasta la luna y vuelta!», escribió.

Apenas unas horas después de publicarlo, el post acumulaba más de 100.000 likes y mil comentarios entre los que destacó el de la modelo y productora cinematográfica estadounidense, Tyra Banks (49), «¡Adoro esta fotografía y os veo tan contentas….!; o el de Sandra Bernhard. «¡Las dos sois increíbles!». No obstante, ajenas al revuelo, ni Melanie ni Jamie, ni ese mismo día ni en posteriores, y ni siquiera durante la ceremonia de los Premios Oscar que tuvo lugar el pasado fin de semana, que premió a Lee Curtis por su interpretación en la cinta Todo a la vez en todas partes; se han pronunciado al respecto. Al menos de momento.

Sea como fuera, es curioso conocer cómo la amistad o el vinculo entre ambas actrices tiene su origen muchos años atrás, concretamente en los primeros años cinematográficos de sus respectivas madres: Tippi Headren y Janet Leigh. Las dos fueron dos iconos del cine de Alfred Hitchcock en los años 60. El director de cine dirigió a la madre de Jamie Lee Curtis en Psicosis en 1960, y su siguiente película fue en 1963 con la madre de Melanie Griffith, en los Pájaros y al año siguiente, en 1964, con Marnie.

Ambas progenitoras fueron testigos así de la tan sonada forma en que Hitchcock trataba a sus actrices. No obstante, Hedren y Leigh fueron muy contrarias a la hora de valorar la carencia del cineasta, y mientras una parecía mantenerse conforme con sus métodos, otra trató de denunciarlos públicamente. Prueba de ello es que en una conversación pública entre Melanie y Jamie Lee Curtis, ésta última espetó que de estar viva su madre «el #MeToo le habría molestado». «No creo que Janet hubiera reconocido alguna vez si hubo algún mal comportamiento. Es un mal término, pero ella era una optimista sobre la industria», declaraba Lee Curtis sobre su madre. «Creo que el movimiento #MeToo la habría molestado mucho. No es justo deshacer eso, porque está muerta y no voy a ponerle palabras en la boca, pero conociéndola, creo que no diría que se portó mal de ninguna manera. Pero es interesante que tal vez nuestras madres estuvieran compitiendo entre sí», añadía.