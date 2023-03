Jamie Lee Curtis ha vivido uno de los momentos más especiales de toda su trayectoria en el séptimo arte en la pasada gala de los Premios Oscar. La actriz se ha alzado con la preciada estatuilla dorada en sección a mejor actriz de reparto por su aclamada actuación en Everything Everywhere All at Once. Durante su emotivo discurso, Curtis, de 64 años, recordó al mundo sus raíces de Hollywood y el hecho de que sus padres no pudieron llegar a la cima pese a que sí estuvieron nominados en los mencionados reconocimientos.

“Sé que parece que estoy parada aquí sola, pero no es así. Soy cientos de personas”, señaló Curtis. En los 50 Hollywood tenía en la pareja formada por Tony Curtis y Janet Leigh, dos de sus estrellas indiscutibles. Tuvieron dos hijas. Jamie y Kelly.

Janet Leigh ya era leyenda cuando Jamie nació. La fama mundial le llegó siendo dirigida por Hitchcock en Psicosis. Por su parte, Tony, hijo de inmigrantes, alcanzó el estrellato en Con faldas y a lo loco junto a Billy Wilder y Marilyn Monroe, un año después del nacimiento de Jamie Lee Curtis.

Pese a que Jamie Lee Curtis cuenta con una larga trayectoria profesional a sus espaldas en la industria del entretenimiento y ha sido noticia por ganar el Oscar, lo cierto es que en los días previos a la ceremonia su nombre ya empezó a sonar con fuerza. ¿El motivo? Una publicación de su amiga, Melanie Griffith que hizo saltar todas las alarmas, ya que muchos apuntaron a que podría haber algo entre ambas mujeres.

Y, parece ser que, nada más lejos de la realidad. Ambas actrices comparten una estrecha relación desde hace décadas cuando ambas comenzaron en el mundo cinematográfico. Desde entonces, se han hecho inseparables.

En la publicación en la que la ex de Antonio Banderas se deshizo en halagos hacia Curtis mostró todo su amor y admiración hacia ella. «¿Qué tan maravillosa es mi novia @jamieleecurtis? Ella es realmente todo, en todas partes, todo a la vez. Me encantan nuestras comidas juntos, nuestras conversaciones que abarcan toda la gama de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y recuerdos preciosos. ¡Por ti, Jamie! Te quiero hasta la luna», fue el mensaje de Melanie.

Desde 1996, Jamie es la mujer de Christopher Haden-Guest, con quien de hecho posó en la red carpet de los Premios Oscar 2023. Se trata de un compositor, músico, director de cine, guionista, actor y comediante estadounidense, con el que tiene dos hijos adoptivos.

Debido a que su marido ostenta el título nobiliario de barón de Haden-Guest, la actriz es, a su vez, baronesa. Sin embargo, este título nunca es utilizado por la intérprete.