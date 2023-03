Todas las anécdotas y curiosidades de la entrega de los Premios Oscar

La gran noche del cine se ha celebrado un año más en la ciudad de Los Ángeles. Este año, los Premios Oscar han cambiado su tradicional alfombra roja por una de color beis, por la que han desfilado algunos de los rostros más destacados del mundo del cine, entre los que han brillado con luz propia figuras como Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Ana de Armas, Jessica Chastain, Salma Hayek, Austin Butler, Antonio Banderas y otros muchos.

Una noche en la que, más allá del glamour propio de este tipo de eventos, ha estado marcada por momentos y anécdotas inolvidables. Después de que el pasado año la bofetada de Will Smith a Chris Rock por un comentario sobre Jada Pinkett, en esta ocasión, el maestro de ceremonias, Jimmy Kimmel, no ha dudado en hacer una broma e insinuar que, si a alguien se le ocurría hacer algo similar, tenía refuerzos preparados.

Lady Gaga ha sido una de las grandes protagonistas, cuando, en medio de la alfombra roja, ha visto cómo un fotógrafo se tropezaba y ha salido corriendo para socorrerle. Un gesto que ha sido muy aplaudido en las redes sociales.

Gaga stops to help photographer who falls over taking pics of her #oscars pic.twitter.com/L1lyOfuCA4

— MAX (@ThisIsMax) March 13, 2023