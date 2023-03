«¿Melanie Griffith es lesbiana? «. Esta fue la pregunta que inundó la red este jueves cuando saltó la noticia de una posible relación sentimental entre las dos estrellas de Hollywood, Melanie Griffith (65) y Jamie Lee Curtis (64) después de que la hija de la actriz y modelo Tippi Hedren (93) y del publicista Peter Griffith compartiera en su perfil de Instagram una imagen de las dos tomando un desayuno, que acompañó con un significativo texto. «Qué maravillosa es mi novia. Ella es verdaderamente todo, en todas partes, todo a la vez. Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que recorren la gana de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y preciosos recuerdos. Te amo hasta la luna y vuelta», escribió.

Hasta el momento ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto ni dado más detalles sobre una imagen que ya ha dado la vuelta al mundo y que coincide, prácticamente en cuestión de horas, con otra de la intérprete de Lolita, Un regalo para papá o Working girl con el que fuera su esposo durante más de una década: Antonio Banderas (62). La actriz y el actor español se han reencontrado, junto a su hija en común, Stella del Carmen (26), en un exclusivo hotel de Beverly Hills, una ciudad del condado de Los Ángeles, en California. «Reencuentro con Melanie. Almuerzo en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con nuestra hija Stella», ha escrito el malagueño en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez tras su sonada ruptura en 2014 que la ex pareja se deja ver públicamente junta, pues de sobras es conocida su cordialidad desde entonces tanto por su hija, como por el cariño que ambos se tienen. «La vida que yo viví con Melanie fue preciosa. Fueron 20 años maravillosos donde pusimos lo mejor de nosotros mismos, vivimos momentos preciosos que nunca olvidaré, tuvimos una hija maravillosa a la que los dos queremos, que es el resultado final de nuestra relación, lo más bonito que hemos podido hacer juntos. Y aunque estamos separados en los papeles y esas cosas, ella es mi familia», dijo Banderas durante una entrevista para el programa de Univisión El break de las 7, en 2020.

Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron durante el rodaje de la película Two Much, dirigida por Fernando Trueba (68), donde el actor español debía interpretar a un atrevido galerista que fingía tener un hermano gemelo para seducir a dos mujeres, interpretadas a su vez por Melanie y Daryl Hannah (62). «Cuando conocí a Antonio me sentí muy infeliz porque me di cuenta de que no podría estar con Don, más allá de si Antonio quería estar conmigo o no. Conocerlo cambió toda mi vida», expresó Melanie en una entrevista.

Pese a que por entonces Antonio Banderas estaba casado con la actriz española Ana Leza (61), muy pronto desató su pasión con la natural de Nueva York. Tanto, que en diciembre de 1995, los tabloides americanos y de nuestro país anunciaron que la suya era, por excelencia, la pareja del año.

El 14 de mayo de 1996 la pareja se dio el Sí, quiero y, apenas cuatro meses después de la ceremonia, ambos dieron la bienvenida a su hija en común. Su relación duró hasta el año 2014 cuando, para sorpresa de todos, anunciaron que se separaban a través de un comunicado. «De forma meditada y consensuada, hemos decidido finalizar nuestros casi veinte años de matrimonio de una manera amorosa y amistosa, honrando y respetando a los demás, nuestra familia y amigos, y al tiempo precioso que hemos pasado juntos», rezaba la misiva.