El motivo por el que Jodie Foster no pudo ser la princesa Leia en ‘Star Wars’

En la historia del cine existen películas que podrían haber sido muy diferentes, si alguno de sus personajes más icónicos hubiesen estado interpretados por otros intérpretes. Es el caso por ejemplo, de Desayuno con diamantes, la cual estuvo a punto de estar protagonizada por Marilyn Monroe en vez de Audrey Hepburn o Matthew McConaughey, quien podría haberse subido al Titanic junto a Kate Winslet. Y es que conforme pasa el tiempo, conocemos más casos de estos revelados por los propios actores. El turno ahora le ha llegado a Jodie Foster. Mientras promocionaba la nueva temporada de True Detective, la dos veces ganadora del premio Oscar confesó en el show de Jimmy Fallon que le ofrecieron el papel de la princesa Leia en Star Wars.

En realidad, el presentador del late show se hizo eco de un rumor que había visto en internet, sobre que antes que a Fisher, le habían ofrecido uno de los papeles más icónicos de la cultura pop. Pero ¿por qué rechazaría semejante oportunidad? Pues bien, como la propia actriz de Taxi Driver reveló que no es que no le pareciese interesase el personaje, sino que no habría podido interpretarlo debido a un problema contractual: “Iban a por una princesa Leia más joven, pero tuve un conflicto. Iba a hacer una película de Disney y simplemente no quería retirarme porque ya había firmado el contrato”. Situación que de haberse dado hoy en día, quizás no habría sido un problema de tal magnitud, debido a que el universo creado por George Lucas es ahora propiedad de la Casa del Ratón. Lo que es cierto es que las perspectiva sobre el personaje habría cambiado bastante, pero nos habríamos perdido el genial trabajo de Fisher.

¿Qué película impidió que la viésemos como la princesa Leia?

En la entrevista, Foster se deshizo en elogios hacia el trabajo que finalmente realizaron, pero en cambio no reveló qué título de Disney era el que había protagonizado. Por fechas y descartando aquellos títulos de su filmografía que no fuesen propiedad de la empresa californiana, se especula con que la película habría sido Viernes loco, una comedia fantástica que coprotagonizó junto a Barbara Harris y John Astin.

Viernes loco fue vapuleada por la crítica en su momento, sin embargo recibió 3 nominaciones a los Globos de oro en 1977, incluyendo la consideración de Mejor Actriz Comedia/Musical para Harris y Foster. La película se estrenó en 1976, el mismo año en el que se la pudo ver despuntando en Taxi Driver.

De vuela a la primera línea con la cuarta temporada de True Detective

Bajo un perfil en el que ya no está tan presente en la primera línea de la interpretación, Foster ha seguido firmando proyectos interesantes. Los dos últimos dentro de Netflix y HBO Max. En “la Gran N roja”, la californiana estrenó Nyad, un drama deportivo basado en hechos reales y en el que compartió elenco con Annette Bening. No obstante, por lo que va a ser tendencia durante varias semanas es por su papel de la policía Liz Danvers en True Detective: Noche polar.

La cuarta temporada de la miniserie antológica emitió su primer episodio el pasado lunes, abrazando la que parece su historia más sobrenatural, desde que Nic Pizzolatto la crease en 2014. Desde entonces ha ido perdiendo fuelle, pero la crítica ha elogiado esta nueva tanda de capítulos. En esta ocasión ha sido Issa López la encargada de dirigir y escribir cada uno de los episodios de esta especie de temporada especial, dentro del universo de True Detective. Tendrá 6 episodios que la plataforma de HBO Max irá publicando cada lunes.

Su faceta como directora

Jodie Foster ha sido una de esas niñas prodigio que desde bien pequeña, deslumbraba a sus directores y compañeros de reparto. Comenzó su carrera en la pequeña pantalla, pero pronto daría el salto a las salas, acompañando a mitos del celuloide como Michael Douglas, John Crawford, Rachel Welch, Martín Sheen o Robert De Niro, con quien compartiría pantalla en Taxi Driver.

Su consagración interpretativa le llegó en 1991 a raíz de ser Clarice Starling en El silencio de los corderos. Aprendiendo de cineastas de la talla de Robert Zemeckis o Woody Allen, Foster se lanzó a la dirección con su ópera prima, El pequeño Tate.

La última película que dirigió Jodie Foster fue Money Monster en 2016, pero en 2017 y 2020, realizó capítulos para series como Black Mirror e Historias del bucle. En 2012 gano el Globo de Oro a mejor actriz de reparto por The Mauritanian, mientras que este año estuvo nominada por la anteriormente mencionada Nyad.