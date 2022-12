El contenido más visto del streaming este 2022 (Netflix, HBO Max, Prime y Disney +)

Aunque todavía queden alguno de los grandes estrenos como Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion o Ruido de fondo, el streaming ha sido, un año más, la tendencia de consumo audiovisual que ha marcado las grandes tendencias. A pesar de que, por supuesto, el cine se haya recuperado un año después de la pandemia con taquillazos como The Batman, Spider-Man: No way home o Top Gun: Maverick. Estos es, el contenido más visto del streaming este 2022:

La ficción española

Según un estudio realizado por ExpressVPN, las ficciones españolas han triunfado tano a nivel nacional como en el extranjero. Entre los productos exportados más exitosos, a nadie le sorprenderá la presencia de La casa de papel, con motivo de la última temporada de la serie o Élite, la cual se ha renovado con nuevos personajes y estrellas de la televisión latinoamericana. No obstante, haciendo honor a eso de que nadie es profeta en su tierra, a nivel de consumo dentro de nuestras fronteras, Flixpatrol y JustWatch mencionan que La que se avecina sigue siendo el proyecto televisivo más popular y lo que más han visto los españoles en Amazon Prime Video hasta estos momentos.

Además de disfrutar de las dos series insignia de los adolescentes españoles, estos también han disfrutado de la otra gran revolución del año: Los Bridgerton.

Una año de cambios y crecimiento de Disney +

El consumo habitual del streaming es una realidad en prácticamente todo el mundo, acelerando su crecimiento gracias a la pandemia. Ello, no impide que en un mercado en el que cada vez hay más competencia algunas marcas y empresa insignia hayan tenido problemas. Por ejemplo, el primer trimestre Netflix tuvo una profunda crisis y pérdida de suscriptores, lo que llevó a reajustar su plan de suscripciones, rebajando la opción más económica y añadiendo a publicidad a su contenido. Un precedente que, tarde o temprano, terminarán instaurando casi todas las plataformas de vídeo bajo demanda.

Del mismo modo, HBO Max irrumpió en nuestro país sustituyendo a HBO España. El grupo paraguas de la empresa se fusionó con Discovery Max y, lo que a priori podría parecer una lluvia de nuevos contenidos, terminó siendo una crisis de despidos, cancelación de producciones como Batgirl y la retirada de contenido original del catálogo. Quizás por eso, Disney + este año se haya contenido en lo más visto del streaming, creciendo un 16% y superando a HBO. No obstante, a pesar de los problemas, “la gran N roja” ha seguido siendo la líder del mercado.

La serie de Obi-wan Kenobi ha sido lo más visto en la cadena de La Casa del Ratón, mientras que en HBO Max, ha mantenido su influencia con franquicias como Friends, Rick and Morty y Big bang theory. A nivel mundial, la última temporada de Stranger Things rompió todos los moldes y en verano, las adaptaciones de cómics como The Sandman, El agente invisible y The Boys de Amazon Prime Video fueron tendencia semana tras semana.

Los anillos de poder y La casa del dragón

Ha sido el año de la fantasía en la pequeña pantalla, coincidiendo el spin-off de Juego de tronos, La casa del dragón, con la precuela de El señor de los anillos, Los anillos de poder. Parte del contenido más visto del streaming este 2022.

En la crítica, La casa del poder ha tenido más adeptos y defensores. Por el contrario, Galadriel y compañía más repercusión. En su momento y según el informe de GECA, casi un 30% de los suscritos a Prime Video habían comenzado a ver la serie y de estos, el 90% habían visto varios capítulos, siendo la serie que más había gustado en su trimestre.