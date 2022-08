Nuevas imágenes de ‘Puñales por la espalda 3’: El detective Benoit tiene un nuevo caso

Cada vez falta menos para que Puñales por la espalda 2 llegue a Netflix. La esperada continuación de los casos de Detective Benoit Blanc ha encontrado uno de esos misterios dignos de otros investigadores como Hercules Poirot o Sherlock Holmes. Titulada originalmente Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, la secuela ha recibido una potente actualización visual gracias a la exclusiva internacional de la revista Empire. En su cuenta oficial de Twitter, el medio ha compartido unas imágenes que permiten echar un primer vistazo a los nuevos personajes del caso que investigará Daniel Craig.

🚨 EXCLUSIVE IMAGES 🚨

Meet Benoit Blanc's new batch of suspects in #GlassOnion: A #KnivesOut Mystery.

Read more about Kate Hudson, Leslie Odom. Jr, Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Edward Norton and Dave Bautista's characters here: https://t.co/PXhJ0HvbEl pic.twitter.com/GhT0LQl1Pq

