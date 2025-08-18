Matías Prats acorrala a Marlaska por los incendios: «¡Algo más habrá que hacer!»

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, concedió, el pasado sábado por la noche, una entrevista a Matías Prats en Antena 3 Noticias por los incendios arrasan diversos puntos de Extremadura, Castilla y León y Galicia desde hace días. El titular del departamento de Interior aseguró que “estamos ante una de las peores emergencias de los últimos años» y añadió que: «Tenemos 21 grandes incendios, con sistema operativo 2, con una climatología adversa y desgraciadamente mañana no tendremos unas condiciones meteorológicas positivas para paliar esta situación». Cuando el presentador de Antena 3 le preguntó si en algún momento había planteado al presidente del Gobierno «la posibilidad de decretar la emergencia nacional», el político socialista respondió que no existía “una razón objetiva para asumir la competencia”. Ante esto, Prat acorraló a Marlaska en directo y le dijo: «Si las Comunidades lo están haciendo bien, como usted dijo ayer, y se ven superadas por la magnitud de los incendios a pesar de la ayuda de la UME y los medios estatales… ¡algo habrá que hacer más!».

Los fuegos que están azotando varias Comunidades españolas dejan ya varias víctimas mortales, heridos, pueblos totalmente calcinados, bosques arrasados y personas que lo han perdido absolutamente todo. Además, muchos de ellos permanecen todavía sin control.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue entrevistado el sábado en el informativo de las 21:00 horas de Antena 3 Noticias, espacio conducido por Matías Prats.

«Tenemos 21 grandes incendios, con sistema operativo 2, con una climatología adversa y desgraciadamente mañana no tendremos unas condiciones meteorológicas positivas para paliar esta situación», empezó diciendo el titular del departamento de Interior.

MatíasPrats preguntó entonces al ministro si en algún momento había planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «la posibilidad de decretar la emergencia nacional». Grande- Marlaska contestó que: «El Gobierno podría asumir la competencia si fuera de interés nacional. Para ello, las Comunidades Autónomas afectadas podrían solicitar la misma si entendieran que ellas no fueran capaces de la gestión».

En cualquier caso, el ministro explicó que esa situación no se había producido. «Estamos trabajando de una forma coordinada y no observamos que haya una razón objetiva para asumir la competencia. Tampoco las propias Comunidades lo están viendo», añadió.

Prats acorrala a Marlaska: «¡Algo habrá que hacer!»

Pero en ese momento, Prats puso entre las cuerdas al ministro y alegó que: «Si las Comunidades lo están haciendo bien, como usted dijo ayer, y se ven superadas por la magnitud de los incendios a pesar de la ayuda de la UME y los medios estatales… ¡algo habrá que hacer más!»

Marlaska se limitó a decir que: «Estamos haciendo todo lo que las Comunidades nos están solicitando», se defendió Marlaska que, por otra parte, quiso aclarar que la UME puede hacer uso del resto de efectivos del Ejército si así lo considera. «En cuanto a desplegar el Ejército, se prevé que la UME, de oficio, puede utilizar todos los medios del ejército de Tierra que entienda que sean necesarios. Por lo tanto, me gustaría trasladar esa tranquilidad».

Matías Prat le ha hecho la pregunta del millón. Y a Marlaska se la trae al pairo.

Valiente …‼️ pic.twitter.com/gZ7n51DjGi — Princess (@vezapurpura) August 17, 2025

Antes de finalizar la entrevista, Fernando Grande- Marlaska pidió prudencia y lanzó varios consejos a la ciudadanía: «Están en riesgo vidas. Sigan las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado y tengan especial atención mañana que es día de operación retorno. Estén informados y eviten las zonas de incendios”.