Harrison Ford confiesa cómo incorpora sus películas a sus relaciones sexuales: «Es lo que más me satisface»

Indiana Jones, Star Wars, El fugitivo, Sabrina… Son, posiblemente, las películas más míticas de Harrison Ford, y él es consciente de ello. Por eso, el actor estadounidense ha incorporado parte de ellas al plano más íntimo de su vida: sus relaciones sexuales con Calista Flockhart.

El actor ha vuelto a ser noticia por insinuar que tiene planeado retirarse de la gran pantalla. Harrison Ford tiene 83 años y una extensa filmografía que incluye grandes taquillazos y papeles de personajes clasificados entre los mayores héroes del cine del American Film Institute, como Han Solo. Además, su trabajo le ha dado nominaciones a los Oscar o a los BAFTA, así como un Globo de Oro o el César honorífico a toda su carrera.

El protagonista de Air Force One se siente orgulloso de esa vasta carrera, hasta el punto de tener referencias de ella incluso en los momentos más impensables. Así lo ha contado en una entrevista en Jimmy Kimmel Live (ABC), donde contó una de sus tradiciones más íntimas y dejó impresionado al cómico (algo difícil).

Ford confesó a Jimmy Kimmel que mantiene relaciones sexuales al tiempo que suenan las bandas sonoras de las películas en las que ha interpretado algún papel, e hizo alusión a los títulos más famosos, como Indiana Jones, Star Wars o El fugitivo. Sin embargo, no quiso especificar cuál, por lo que dejó en el aire qué música cinematográfica es la que más le motiva… Aunque sí que fue muy contundente con su afirmación, cuando se le preguntó si escuchaba las bandas sonoras de sus largometrajes en esos momentos: «Por supuesto que sí».

A pesar de ello, insinuó que cualquiera le vale, mientras sea de las suyas: «A pesar de mi carrera y las películas en las que he trabajado, no tengo una favorita, sólo me gusta hacer películas».

También se refirió a lo que más le hace gozar. «Lo que más disfruto del mundo del cine es el trabajo, el rodaje, interpretar. Ahí es donde más satisfecho me siento, cuando lo estamos haciendo, confesó en el programa de la ABC.

Respecto a su retirada del cine, donde Harrison Ford ha trabajado -y trabaja- como actor, productor y actor de doblaje, el intérprete no ha dado una fecha exacta, aunque por lo que dejó entrever en un evento de Apple TV, el momento no está muy lejos. Lo dio a entender en la presentación de la tercera temporada de Terapia sin filtro, serie que protagoniza junto a uno de los creadores de la ficción, Jason Segel.