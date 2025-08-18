Patricia Pardo, aterrada tras cruzar los incendios de Galicia: «Fue pavoroso»

Este lunes 18 de agosto Patricia Pardo se ha incorporado a su trabajo como presentadora de Vamos a ver en Telecinco tras unos días de vacaciones en Galicia, una de las comunidades más golpeadas por la ola de incendios que en los últimos días arrasa distintas zonas de España. La comunicadora de Mediaset ha explicado en directo lo que supuso para ella poder llegar a Madrid: «Salíamos de Galicia el sábado evitando la zona de Ourense de los incendios; nos habían advertido de que había un humo muy denso en toda la comunidad. De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico».

Galicia se ha convertido en una de las comunidades más golpeadas por la ola de incendios que en los últimos días arrasa distintas zonas de España. La provincia de Ourense concentra gran parte de la preocupación por la magnitud de los fuegos y la extensión de terreno afectado.

En este contexto, Patricia Pardo ha contado en su regreso de las vacaciones de verano en el plató de Vamos a ver cómo vivió en primera persona las dificultades de atravesar la región para regresar a Madrid: «Vengo de Galicia y pensé el lunes cuando llegué: la situación seguro que estará más calmada, pero me temo que, por desgracia, no son buenas noticias. Salíamos de Galicia el sábado evitando la zona de Ourense de los incendios; nos habían advertido de que había un humo muy denso en toda la comunidad. De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico».

Patricia Pardo: «Pensábamos que nos iban a confinar»

Además, ha comentado que durante su estancia pensaba que la confinarían por los fuertes incendios de la zona: «Pensábamos que nos iban a confinar, que iban a confinar a la gente que estaba allí y no entendíamos por qué, por ejemplo, los trabajadores de la gasolinera seguían trabajando. Le preguntábamos a un camarero que desde cuándo llevaban así y nos dijo que desde el 9 de agosto. Yo espero que se resuelva pronto la situación».

Pardo, preocupada por una compañera

Este lunes, además, una de las reporteras de Vamos a ver estaba informando de la situación en León, en una zona con un humo denso por el que tenía que llevar puesta una mascarilla.

Al ver esto, Patricia Pardo le aconsejaba: «Te vemos con la mascarilla, te pido que extrememos la precaución porque, de verdad, no es necesario pasar estos riesgos. Si tú consideras oportuno trasladarte a otro punto, yo entiendo que lo tienes que hacer porque me da muchísimo miedo verte con esa humareda ahí detrás, que es densa y espesa, y verte con la mascarilla, la verdad es que es bastante inquietante. Así que, compañera, si tú lo decides, te trasladamos a otro punto y podrás informar seguro con más tranquilidad».