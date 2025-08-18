Patricia Pardo, preocupada por una reportera durante un incendio: «No es necesario correr estos riesgos»
Advertencia en directo a sus compañeros
La de reportero siempre ha sido una profesión de riesgo, pero especialmente complicado ha sido para los profesionales este fin de semana debido a la ola de incendios que sufrimos en España. Durante el puente de agosto, varios periodistas de Telecinco y Antena 3 han vivido situaciones complicadas, incluso un compañero de profesión ha sufrido un golpe de calor en plena rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez, motivo por el que Patricia Pardo ya no quiere más sustos en directo.
La presentadora ha dejado claro a los espectadores de Vamos a ver que no piensa poner en riesgo a ninguno de sus compañeros por conseguir una imagen espectacular mientras informen de los incendios. Esto llega después de que un equipo de Informativos Telecinco tuviera que salir corriendo para evitar las llamas, aunque no han sido los únicos. Otros reporteros, esta vez del programa Fiesta, arriesgaron mucho, llegando a notar el calor y el escozor por culpa de las llamas. Otro, sin embargo, fue agredido por un vecino al que no le gustaba que estuviera informando, por lo que decidió echar al periodista y al cámara del programa con un bate en la mano. Pero no sólo Telecinco ha tenido estos incidentes, también otros compañeros de Y ahora Sonsoles tuvieron problemas por acercarse demasiado a las llamas.
En la mañana del lunes 18 de agosto, Patricia conectaba con una reportera que se había trasladado hasta León, donde un bombero falleció tras volcar un camión con el que combatía las llamas. Debido al humo que asola las provincias de Lugo, Orense, León y Zamora en los últimos tres días, se hace imprescindible salir a la calle con mascarilla, algo que hizo la reportera ante la mirada de Patricia Pardo.
«Estamos viendo la imagen. Te vemos con la mascarilla. Te pedimos que extremes la precaución, porque, de verdad, no es necesario correr estos riesgos. Si tú consideras oportuno trasladarse a otro punto, yo, de verdad, entiendo que lo tienes que hacer. Porque me da muchísimo miedo verte, con esa humareda que hay detrás, que es efectivamente densa, espesa, y verte con la mascarilla es bastante inquietante», así le ha pedido que no arriesgase más de lo necesario.
«Compañera, si tú lo decides, te trasladamos a otro punto y podrás informar seguro con más seguridad», le ha insistido tras comprobar que hay una enorme nube, que podría parecer niebla, pero en realidad es humo de las decenas de fuegos que asolan Castilla y León en los últimos días.
Alejandro Rodríguez, otra cara conocida de Telecinco, se encontraba en Hervás, Cáceres, otro de los puntos que se están quemando en las últimas horas. Desde allí contaba que los vecinos habían sido confinados y obligados a portar mascarilla en las calles, una imagen que recuerda a los peores momentos de la pandemia de hace cinco años.
Con él, Patricia Pardo repitió su advertencia: «Te digo lo mismo que a Andrea. A mí no me gusta nada que los reporteros corran riesgos innecesarios». Casi echándole una cariño regañina, le recordaba que tenía que tomar las mismas precauciones: «Si los vecinos están confinados, tú tienes que trabajar con mascarilla y consideráis oportuno moveros a otro punto, de verdad, sentiros absolutamente libres. Se trata de informar con total seguridad».
Temas:
- Telecinco
- Televisión