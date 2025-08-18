Dani Martínez, roto por los incendios que asolan su tierra: «Deben pagar»

Dani Martínez continúa con su verano de giras después de que su último proyecto televisivo, El Gran Show, no funcionase como se esperaba en las noches de Telecinco. Mientras se decide si habrá nueva temporada de este programa (algo poco probable), el leonés ha querido lanzar un mensaje de protesta por la situación tan grave que se vive en toda España por culpa de la oleada de incendios, especialmente en León, su tierra.

El artista ha publicado una sincera carta en su cuenta de Instagram, en la que dice lo que muchos piensan en estos momentos en los que nuestros montes arden sin que parece que haya manera de controlarlo. Mientras León, Zamora, Galicia y Extremadura luchan en estos momentos contra el fuego, bomberos de otros países como Alemania y Finlandia han decidido venir a ayudar en las tareas de extinción, además de la llegada de medios aéreos de otros países que han querido a ayudar a nuestro país en esta crisis sin precedentes.

Roto de dolor por lo que está sucediendo, Martínez ha publicado un texto en su red social, en la que deja su opinión sobre la situación: «Sólo en León hay más de 20 incendios activos. No entiendo qué hay en la cabeza de la gente que pone en riesgo a la población y arrasa con toda la naturaleza y la vida que hay en ella provocando estos incendios», así comienza.

Aprovechando su gran altavoz, el humorista se muestra partidario de endurecer las penas para pirómanos y todas las personas que provocan estos incendios, algunos de ellos con intereses. «Deben pagar por esta catástrofe cada uno de esos desalmados».

Además, se une al sentir general de la descoordinación absoluta que se está viviendo y pide más implicación de las administraciones: «La gente en primera línea se queja de la falta de medios y efectivos. Esto ha de replantear la estrategia previa para evitarlos y la inversión de aquí en adelante. No puede verse la población otra vez desamparada ante una situación así. No puede volver a pasar».

Martínez también quiere poner en valor el trabajo y la dedicación de esos anónimos que en las brigadas contra incendios se juegan la vida, literalmente, para hacer frente a las llamadas. «Por eso, todo el agradecimiento para la gente que está en primera línea, profesionales y voluntarios, por estar en la pelea sin los medios suficientes. Ponen en riesgo su vida por salvar al resto», continúa.

No se olvida de los tres fallecidos hasta el momento que se han producido por la oleada de incendios. «Se han perdido vidas en ello (Un abrazo fuerte a sus familias). Gracias a esos que están dejándose la piel en León y en toda España. A mis paisanos de León, todo el ánimo. Mucha fuerza», así termina su sincera carta Dani Martínez.