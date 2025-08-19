Trump prohibirá el voto por correo en EEUU porque lo considera “un fraude”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que firmará en los próximos días un decreto ejecutivo con el objetivo de eliminar el voto por correo y sustituir las máquinas electrónicas de votación antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026. Según el mandatario, estas medidas son necesarias para «restaurar la honestidad y la confianza» en el sistema electoral, que considera que está «corrompido por los demócratas».

En una declaración difundida por la Casa Blanca, Trump acusó a la oposición de haber impulsado «un fraude electoral masivo» a través del voto por correo durante los últimos procesos. «Ningún país serio permite que sus ciudadanos voten por correo de esta manera. Sólo Estados Unidos lo hace, y el resultado ha sido manipulación y corrupción» afirmó.

«El fraude de las papeletas por correo, utilizando máquinas de votación que son un desastre total y absoluto, debe terminar ya», ha proclamado el mandatario, quien también ha señalado que firmará una orden ejecutiva contra este sistema para que las siguientes elecciones «sean más honestas».

Este anuncio llega en un momento en que Trump, en su segundo mandato presidencial, ha redoblado su discurso en torno a la «integridad electoral», una de las banderas de su primera campaña en 2016 y de su cuestionamiento de las elecciones de 2020, cuando denunció un «fraude electoral» y se negó a reconocer inicialmente la victoria de Joe Biden.

Con la vista puesta en las elecciones de medio mandato de 2026, Trump busca blindar el sistema electoral frente a lo que califica como «maniobras ilegítimas» de sus rivales.

Trump y la guerra de Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado en redes sociales este lunes 18 de agosto que está organizando una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo Volodímir Zelenski. El presidente estadounidense ha afirmado que posteriormente se uniría al encuentro trilateral con ambos líderes para las conversaciones de paz en Ucrania.

Trump ha calificado esta cumbre de «primer paso muy positivo» para resolver la guerra. Esta sería la primera reunión presencial entre Putin y Zelenski desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. «He comenzado las preparaciones para una reunión trilateral con Putin y Zelenski», ha destacado Trump.

Trump ha realizado este anuncio después de llamar por teléfono a Putin tras interrumpir su reunión con líderes europeos y la OTAN en la Casa Blanca. Trump ha afirmado que la ubicación de la reunión se determinará más adelante. Trump, Zelenski y los líderes europeos se han reunido este lunes en la Casa Blanca para mantener conversaciones multilaterales organizadas de forma apresurada, tras la reunión de Trump con Putin el 15 de agosto en Alaska. En la misma cumbre en Anchorage (Alaska), se excluyó a Zelenski y a los demás líderes europeos.