El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fingido su mejor sonrisa con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tras haberle pillado a contrapié el acuerdo de paz en Gaza. Y es que el líder socialista fue uno de los primeros en Europa que reconoció el Estado palestino, alentó las protestas propalestinas en España y se apresuró a firmar el embargo a Israel. Todo ello provocó la felicitación de Hamás al Ejecutivo español.

Este lunes tiene lugar la ceremonia de firma del Plan de Paz para Oriente Medio en Sharm el-Sheij, Egipto, con el que se pone fin a la guerra en Gaza entre Israel y Hamás.

La cumbre de alto nivel en Egipto se celebra este lunes 13 de octubre tras el alto el fuego y la liberación final de los 20 rehenes que quedaban vivos, secuestrados por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023. Los líderes se reunen para abordar el futuro de la Franja de Gaza.

Trump quiere otorgar al proceso de paz legitimidad internacional que vaya más allá de Oriente Medio. Trump busca una imagen de unidad entre las naciones árabes frente a los terroristas de Hamás.

Sánchez ha intercambiado unas palabras con Trump, que no han podido distinguirse en el vídeo. El líder socialista ha esbozado una sonrisa durante los segundos que ha estrechado la mano del mandatario de Estados Unidos. Un saludo cordial que ha seguido a un posado fotográfico delante de los medios de comunicación y ante un enorme letrero en el que podía leerse «Peace 2025», es decir, «Paz 2025».

El presidente estadounidense se ha saludado con todos los líderes internacionales que han asistido a la ceremonia, intercambiando unas palabras con todos los jefes de Estado y de Gobierno. Tras ello, se ha fotografiado en una imagen de familia en la que Sánchez se ha visto recluido en una esquina de la estampa, como ya ocurrió en la cumbre de la OTAN en La Haya.

La cumbre de alto nivel ha ofrecido al presidente de Estados Unidos y a otros líderes el impulso necesario para ampliar las negociaciones de paz. Todo ello, una vez que la primera fase del acuerdo ya está completada.

El Gobierno, contra Israel

A pesar de este plan de paz, el Gobierno ha anunciado que no se van a detener las investigaciones por lo que considera que es un «genocidio» en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que «hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, una investigación de la Corte Penal Internacional y la propia Fiscalía española tiene abierta una investigación».

Esta cita coincide además con las declaraciones de Trump en las que dejó caer desde el despacho oval de la Casa Blanca que España «debería ser expulsada de la OTAN» por no cumplir los compromisos de gasto en Defensa que requiere la Alianza Atlántica de elevar la inversión al 5% del PIB (producto interior bruto).

«No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente», dijo Trump durante una comparecencia junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb.