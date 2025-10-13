Sánchez antes de salir del Palacio Real a la carrera: «La derecha me critica hasta por estar delgado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asistió ayer a los actos festivos con motivo del 12-O y abandonó apresuradamente el Palacio Real, poco después de pasar por el tradicional besamanos, no esperó siquiera para hablar con la prensa, pero sí tuvo tiempo para comentar con uno de los invitados de S.M. el Rey Felipe VI, que «la derecha me critica hasta por estar delgado».

Fuentes asistentes a la recepción aseguran que el jefe del Ejecutivo acababa de salir de la larga fila de autoridades que pasan en una fecha tan señalada como la fiesta nacional, cuando empezaron a acercársele, además de otros miembros del Gobierno, representantes del Cuerpo diplomático y otras autoridades. Fue entonces cuando uno de los miembros de este colectivo le preguntó por su acusada delgadez.

Pedro Sánchez le comentó a su interlocutor que hacía mucho deporte. Sin embargo, su explicación, no se quedó ahí. Sánchez apostilló su propia explicación con un comentario acusador hacia «la derecha» de la que dijo «hasta por estar delgado me critican».

Él presidente del Gobierno no estuvo mucho más en el Palacio. A las 14:00 h ya había abandonado las estancias reales, pese a que el protocolo marca que ninguno de los invitados debe abandonar la recepción en tanto que SM los Reyes Felipe y Letizia no lo hayan hecho previamente.

Junto al presidente del Gobierno, otros ministros asistentes al acto abandonaron asimismo la recepción en cuanto lo hizo el jefe del Ejecutivo, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por ejemplo.

De hecho, en el momento en el que se fue Sánchez, todavía se celebraba el besamanos, con numerosos representantes de los medios de comunicación saludando en ese momento a SM Don Felipe y Doña Letizia, así como a SAR la princesa Leonor y SA doña Sofía.

En décadas de recepciones en el Palacio Real, con motivo de la celebración del 12-O, jamás ha sucedido que el presidente del Gobierno abandone a la carrera el acto, si apenas saludar o departir, no ya con la prensa, sino con otros tantos invitados por la casa de S.M. el Rey, ya fuese en su día Don Juan Carlos I, como en la actualidad, con S.M. Don Felipe VI.