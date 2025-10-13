Abascal tras la fiesta del 12-O: «Sánchez está intentando secuestrar a la Corona y usarla contra España»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes, tras la Fiesta Nacional del 12 de octubre, que Pedro Sánchez «está intentando secuestrar a la Corona y utilizarla contra España».

Al hilo, Abascal ha dicho que lamenta que la Casa Real no haya felicitado a María Corina Machado por haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz y que esto es «una demostración más de que el Gobierno está saltando todas las instituciones: las instituciones judiciales, las instituciones parlamentarias, presididas por personas que actúan al dictado del PSOE y al dictado evidente y casi físico del presidente del Gobierno que hace un gesto y hace que intervenga la presidenta del Congreso».

El presidente de Vox ha remarcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa fingiendo «normalidad institucional» mientras sigue «contaminando todas las instituciones para blanquear su corrupción, para normalizar su traición y para maquillar sus alianzas con todos los enemigos internos y externos de España» que son los que le mantienen en el poder contra la voluntad de los españoles. «Un Gobierno que está intentando esconderse detrás de la Corona y haciendo también que no responda su papel institucional», ha dicho en relación al acto institucional de este domingo en el Palacio Real

Preguntado por su incomparecencia en la recepción real organizada como cada año en la efeméride, Abascal ha anunciado que no va a volver a participar en ningún acto institucional en el que yo no pueda discutir directamente con Pedro Sánchez. «Nuestra única coincidencia con los miembros del gobierno va a ser en actos donde tengamos el micrófono para decirle a este gobierno que está presidido por un traidor por un indecente y por un corrupto», ha dicho Abascal quien también ha apuntado que le parece bien que hayan estado cargos de Vox con responsabilidades en gobiernos autonómicos. «Tienen una representación institucional al igual que el jefe del Estado y están donde deben estar», ha señalado.

Durante una rueda de prensa Abascal ha asegurado que Pedro Sánchez va a hacer «todo lo posible e imposible» y «todo lo legal e ilegal» para mantenerse en el poder y para perpetuarse en él. «No es un gobierno democrático legal y legítimo sino que es un gobierno presidido por un individuo que actúa de una manera indecente que ha traicionado a los españoles y que está absolutamente rodeado por la corrupción que se practica en España porque él lo permite y lo alienta», ha dicho.