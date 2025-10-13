Comprobar La Primitiva: resultado y número premiado hoy, lunes, 13 de octubre de 2025

El sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 13 de octubre de 2025, ya se está celebrando y en unos instantes podremos comprobar la combinación ganadora y el número premiado.

La Primitiva se celebra todos los jueves y sábados a partir de las 21:40 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Cómo jugar a La Primitiva

Jugar a La Primitiva es muy sencillo, tan solo tienes que seleccionar un mínimo de 6 números comprendidos entre el 1 y el 49 para realizar cada apuesta, lo que tendrá un precio de 1 euro. Si bien, como ocurre en otros juegos de Loterías y Apuestas del Estado, tienes varias opciones para jugar a La Primitiva y tener así más posibilidades de ganar el bote:

Son aquellas en las que solo se seleccionan 6 números y hay un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto. Apuestas múltiples: Son aquellas en las que se seleccionan más de 6 números (con un máximo de 11) o 5 números por apuesta. Según las combinaciones elegidas el precio del boleto variará.

Pero esto no es todo porque con cada apuesta tienes la oportunidad de participar en el Joker, cuyo precio es de 1 euro más, y puedes ganar hasta 1 millón de euros. Para jugar al Joker de La Primitiva solo tienes que seleccionar la opción de participar y de manera aleatoria se generará un código de 7 cifras con el que podrás participar en este juego asociado.

Cómo funciona La Primitiva

En el sorteo de La Primitiva se extraen los 6 números ganadores, un número complementario y un reintegro, este último no se puede elegir, sino que son los Sistemas Centrales de Loterías los que lo asignan de manera aleatoria. En caso de haber acertado este reintegro, recibirás el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Premios de La Primitiva

Los premios de La Primitiva siempre dependerán del número de participaciones que haya tenido cada sorteo y del bote acumulado existente. Si bien, siempre hay un total de siete premios repartidos de la siguiente forma: