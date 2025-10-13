Eurovisión aplaza la votación sobre la participación de Israel en el festival tras el acuerdo de paz

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha cancelado la votación sobre Israel debe participar en el Festival de Eurovisión 2026, que estaba prevista para noviembre. El organismo ha aplazado la decisión hasta su asamblea general del 4 y 5 de diciembre, donde se celebrará «un debate abierto» sobre el tema, según informó el medio austríaco Der Standard.

De acuerdo con esta fuente, el Consejo Ejecutivo de la UER consideró que, ante la actual situación entre Israel y Palestina, es necesario mantener un debate presencial y transparente entre los miembros antes de tomar una resolución definitiva sobre la presencia israelí en el certamen musical.

Por ello, el organismo ha optado por incluir la cuestión en el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Invierno, en lugar de convocar una reunión extraordinaria previa.

El medio también señala que la presión en Austria ha aumentado, hasta el punto de que se baraja cancelar la organización del festival si finalmente se decide mantener a Israel en la competición.

En las últimas semanas, varios países —entre ellos España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia— manifestaron su disposición a retirarse de Eurovisión si la UER no excluye a Israel de la edición de 2026.