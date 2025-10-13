Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el España - Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026 Este España - Bulgaria es de la jornada 4 del grupo E y se jugará en Valladolid, en el José Zorrilla España ya ganó en la ida a Bulgaria por 0-3 en Sofía

La selección española de fútbol se enfrenta a la de Bulgaria en el partido de la jornada 4 del grupo E. España sigue jugando la clasificación para el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México y los pupilos de Luis de la Fuente intentarán darle una alegría a los aficionados que se acerquen al José Zorrilla con una victoria. Este encuentro marca el comienzo de la segunda vuelta y en la ida hubo victoria española en Sofía por 0-3. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo se juega el España – Bulgaria: el partido de clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol masculino se medirá a la de Bulgaria en el partido correspondiente a la jornada 4 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. España afronta su cuarto encuentro de esta ronda y lo hará en el Estadio José Zorrilla, en Valladolid. Los de Luis de la Fuente ya se impusieron por 0-3 en Sofía al combinado búlgaro, por lo que son claros favoritos para sumar tres puntos más en la tabla.

Horario del España – Bulgaria de la clasificación para el Mundial de 2026

La UEFA programó este vibrante España – Bulgaria de la jornada 4 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos México y Canadá para este martes 14 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el horario de este choque de la selección española de fútbol para las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa en Valladolid entre los aficionados para que el encuentro pueda comenzar de manera puntual en el José Zorilla.

Dónde ver el España vs Bulgaria en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos de la selección española de fútbol masculino en la fase de clasificación para el Mundial 2026 fue RTVE. Este España – Bulgaria de la jornada 4 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Eso significa que el choque será emitido en abierto y gratis por el ente público.

Además, todos aquellos seguidores de la selección española de fútbol y los amantes del deporte rey en general también podrán ver este España – Bulgaria de la jornada 4 de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para descargarse en smarts TVs, teléfonos móviles y tablets, así como el ente público también ofrecerá su página web para que todos los usuarios puedan seguir y ver todo lo que ocurra en tierras pucelanas.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda durante este parón de selecciones en los que se juega la fase de clasificación para el Mundial 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Bulgaria de la jornada 4 del grupo E desde una hora y media antes de que ruede el balón en Pucela. Una vez concluya el choque publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el José Zorrilla.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Bulgaria

Todos los aficionados de la selección española de fútbol que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este España – Bulgaria que corresponde a la jornada 4 de la fase de clasificación para el Mundial 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras a nivel nacional como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el José Zorrilla para contar minuto a minuto todo lo que suceda en este choque del grupo E.

Dónde se juega y quién es el árbitro del España – Bulgaria

El Estadio José Zorrilla, situado en la ciudad de Valladolid, será el escenario donde se jugará este vibrante España – Bulgaria de la jornada 4 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Este campo fue inaugurado en 1982 y tiene capacidad para más de 27.500 aficionados, esperándose este martes un auténtico ambientazo en Pucela para animar a la selección española de fútbol en su objetivo de llevarse los tres puntos frente al combinado búlgaro.

La UEFA ha designado al árbitro Willy Delajod para que dirija la contienda entre España y Bulgaria de la jornada 4 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Al frente del VAR estará Dennis Higler, por lo que tendrá la responsabilidad de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del José Zorrilla para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada al monitor que estará instalado en la banda.