¿Cómo funciona la clasificación para el Mundial 2026?

El camino de España para la clasificación del Mundial 2026 arranca este jueves 4 de septiembre con el primer enfrentamiento del grupo, ante Bulgaria, a partir de las 20:45 horas. La selección de Luis de la Fuente, en su estreno en la fase regular, buscará el primer triunfo ante el combinado de Ilian Iliev en el impresionante estadio Vasil Levski, ubicado en Sofia, Bulgaria, y que tiene una capacidad para 43.230 aficionados, que disfrutarán del juego de la actual campeona de Europa.

Los grupos de clasificación de la UEFA para el Mundial 2026

La fase de clasificación está compuesta por un total de 12 grupos distintos, donde en cada uno de ellos ellos habrá cuatro y cinco equipos equipos que lucharán por hacerse con las primera plaza de su respectivo grupo, y que darán acceso directo al Mundial 2026, con un total de 16. El resto de plazas, es decir, las cuatro restantes, se determinarán mediante eliminatorias en las que participan los 12 segundos de grupo.

«Los 12 segundos de grupo de grupo participan en los play-offs junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos de los Clasificatorios Europeos en primera o segunda posición. Las 16 selecciones que accedan a los play-offs se dividirán en cuatro eliminatorias, con cuatro equipos en cada una de ellas. Los partidos de play-offs se disputarán en semifinales a partido único, seguidas de finales a partido único dentro de la misma ventana internacional en marzo de 2026», recalca la UEFA.

Grupo A : Alemania, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Luxemburgo

: Alemania, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Luxemburgo Grupo B : Suiza, Suecia, Eslovenia, Kosovo

: Suiza, Suecia, Eslovenia, Kosovo Grupo C : Dinamarca, Grecia, Escocia, Bielorrusia

: Dinamarca, Grecia, Escocia, Bielorrusia Grupo D : Francia, Ucrania, Islandia, Azerbaiyán

: Francia, Ucrania, Islandia, Azerbaiyán Grupo E : España, Turquía, Georgia, Bulgaria

: España, Turquía, Georgia, Bulgaria Grupo F : Portugal, Hungría, República de Irlanda, Armenia

: Portugal, Hungría, República de Irlanda, Armenia Grupo G : Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

: Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta Grupo H : Austria, Rumanía, Bosnia y Herzegovina, Chipre, San Marino

: Austria, Rumanía, Bosnia y Herzegovina, Chipre, San Marino Grupo I : Italia, Noruega, Israel, Estonia, Moldavia

: Italia, Noruega, Israel, Estonia, Moldavia Grupo J : Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajstán, Liechtenstein

: Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajstán, Liechtenstein Grupo K : Inglaterra, Serbia, Albania, Letonia, Andorra

: Inglaterra, Serbia, Albania, Letonia, Andorra Grupo L: Croacia, República Checa, Montenegro, Islas Feroe, Gibraltar

Cuál es el grupo de España de clasificación para el Mundial

Tal y como hemos podido observar líneas atrás, la selección de Luis de la Fuente quedó encuadrada en el grupo E, junto a las selecciones de Turquía, Bulgaria y Georgia. El debut de España en la fase de clasificación para la cita mundialista, que se disputará en Estados Unidos, será este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:45 horas ante Bulgaria, y que podrás disfrutar a través de las pantallas de TVE.

Calendario de España en la clasificación para el Mundial 2026