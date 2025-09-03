Alineación de España contra Bulgaria: Carvajal apunta a titular

La alineación de España para el encuentro contra Bulgaria perteneciente a la primera jornada de la clasificación para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá apunta a tener como gran novedad la titularidad de Carvajal, que regresa tras superar una grave lesión de rodilla. También vuelve Rodrigo, aunque apunta al banquillo.

En la portería no hay debate y jugará Unai Simón. En el lateral derecho apunta a jugar Carvajal, mientras que en el costado izquierdo no hay dudas y jugará Cucurella. La pareja de centrales será la formada por Le Normand y Huijsen.

En el centro del campo, Zubimendi estará en el corte, mientras que la creación será cosa de Mikel Merino y Pedri. Y por delante, para llevar el peligro a la portería búlgara, formarán Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Comienza el camino hacia el Mundial

La selección española comienza este jueves la fase de clasificación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un inicio de nuevo ciclo en el que la actual campeona de Europa buscará seguir con la dinámica positiva, llegar sin apuros a la cita mundialista en un grupo junto a Turquía, Georgia y Bulgaria, e ir apuntalando un bloque y un estilo bastante definido aparentemente ya por Luis de la Fuente.

Casi tres meses han pasado desde que España cayera en la final de la Liga de Naciones, en la tanda de penaltis, ante Portugal, y ya comienza el siguiente reto. La selección de Luis de la Fuente arranca este jueves la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2026, en la que busca meterse en su decimotercer Mundial consecutivo, una cita en la que no falta desde 1974.

Y para lograrlo de forma directa, España debe ganar un grupo de clasificación en el que está encuadrada junto a Turquía, Georgia y Bulgaria, ya que sólo el campeón consigue el billete directo a Estados Unidos, México y Canadá. Aunque, en caso de no lograrlo, la selección tendría asegurada la repesca sin necesidad de acabar como segundo de grupo, puesto que accedería como uno de los cuatro mejores equipos de la Liga de Naciones.

Una España que parte como grandísima favorita para imponerse en el Grupo E, teniendo a la Turquía de talentos como Arda Güler y Kenan Yildiz como rival más potente. De hecho, el partido, a priori, más difícil del grupo llegará en la segunda jornada, con la visita de la ‘Roja’ a la ciudad otomana de Konya. Además, la siempre combativa Georgia vuelve a irrumpir en el camino de España, bastante fiable desde hace mucho en estas fases de clasificaciones para grandes torneos.

De hecho, desde la sufrida fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos de 1994, la tetracampeona continental sólo ha perdido un partido en las siguientes que ha afrontado, para la Copa del Mundo de Catar de 2022, ante Suecia a domicilio en septiembre de 2021. Para todas las citas mundialistas se clasificó de forma directa, salvo para el de Alemania de 2006, donde pese a no perder ningún partido, acabó segunda de grupo tras Serbia y tuvo que pasar por una repesca ante Eslovaquia.

Posible alineación de España

