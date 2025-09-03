Morata: «Estaré siempre a muerte con España, sólo quiero representar a mi país»

Álvaro Morata compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Bulgaria y España. El capitán de la selección española regresa con el combinado nacional tras el varapalo que supuso la final de la Liga de Naciones contra Portugal, donde falló un penalti en la tanda.

«Estamos con muchas ganas, como siempre. Nunca es fácil estar en un Mundial pese a que desde fuera se pueda ver así. Tenemos ejemplos de que no es así. Estoy muy bien y feliz de estar aquí», comenzó Morata. Además, no dejó claro que este Mundial sea su última cita con España: «¿Mi última cita? Puede ser la última o no, lesiones… pasan tantas cosas, es otra ocasión de representar a mi país, que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera».

«He vivido tantas cosas que puede ser que mañana tengas una lesión o cualquier cosa. Afronto este partido con la ilusión de representar a mi país, que es lo mejor que me ha pasado como futbolista. Mañana tenemos que dar el 100%», añadió.

Sobre lo que sucedió en Turquía, fue claro: «Borré lo que publiqué, no todos representan lo que escribí, me trataron increíble, volvería una y mil veces, igual son cosas que pasan en más sitios, cuando tienes que marcharte hay factores que tú no puedes controlar, pero creo que la afición no se merecía eso, ni yo algunas de las que tuve que aceptar para salir, solo quería estar en el mejor nivel posible. Es mejor haber borrado el comunicado y agradecer al equipo lo que me dio esos seis meses».

El atacante también habló sobre los delanteros: «No es que no esté doblada, es que hay cinco o seis jugadores que pueden jugar ahí, y es una gran faena para el míster que podría hacer varias alineaciones diferentes, hay mucha competencia, jóvenes que están ya para venir. No hay que agobiarse, están Samu, Gonzalo… jugadores que estarán en la selección, hay una cantidad alucinante. Tranquilidad».

«Si no cuenta conmigo me meto en la concentración como sea. Es broma. Son momentos difíciles que he pasado que te hacen pensar las cosas. El hundimiento y la tristeza extrema. Pero gracias a Dios que tengo gente como mi mujer y mis amigos al lado. Voy a estar en el campo, en la grada o ayudando donde sea. Voy a ayudar a mi país de cualquier forma a ganar todas las competiciones posibles», comentó.

«Las experiencias te hacen ser más débil o más fuerte. Son cosas del fútbol o el mercado, pero he estado de maravilla. La gente es increíble», explicó sobre su experiencia en el Galatasaray.

«Es diferente, lo mejor que tenemos es que somos un gran equipo, aquí en toda mi carrera he tenido grandes jugadores que les ha tocado no jugar, como David Silva, o Cesc… nunca vi una mala cara y fueron ejemplos. Estar aquí es una suerte, no podría llevarlo mal», comentó sobre los 10 minutos que ha jugado con España en los últimos partidos.

Sobre el reto del ‘9’, comentó lo siguiente: «Cuantas más opciones tengamos, mejor, y las tenemos. No hay dos jugadores parecidos a mí, pero hay muchos más, hasta Dani Olmo jugó de 9 y fue el mejor del partido hace poco, hay un montón de soluciones diferentes en este país».