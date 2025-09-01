Nueva baja para De la Fuente: Fabián Ruiz es baja en la selección española por molestias musculares

Revés para Luis de la Fuente. Fabián Ruiz se cae de la lista de convocados para los partidos contra Bulgaria y Turquía, ambos clasificatorios para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista del PSG abandona una concentración a la que llegó con molestias musculares en su pierna izquierda.

No estará disponible para los mencionados partidos tras las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos de la Federación. Fabián Ruiz viene con demasiada carga de partidos a lo largo de este 2025. La temporada pasada, el Mundial de Clubes veraniego y el inicio del actual curso. Ha sido titular en los tres primeros encuentros de Liga francesa y disputó media hora en el de Supercopa. Su herencia futbolística es llegar hasta última instancia en Champions y Mundial de Clubes, ahí es nada.

La baja del andaluz, futbolista clave en el esquema del seleccionador Luis de la Fuente, es la segunda que sufre La Roja de cara a estos dos primeros encuentros de clasificación para la próxima Copa del Mundo tras la del también centrocampista Gavi del FC Barcelona y que fue sustituido por Aleix García, del Bayer 04 Leverkusen alemán.

«El Jugador del FC Barcelona, Pablo Páez Gaviria, ‘Gavi’, causa baja de la convocatoria de la Selección Española por molestias en su rodilla derecha. De momento, la convocatoria de la Selección Española para enfrentarse a Bulgaria y Turquía en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2026 queda compuesta por 25 futbolistas», refleja el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol tras anunciar el Barcelona la lesión de su jugador en la mañana de este sábado.

Convocatoria de España sin Fabián Ruiz

Porteros: Unai Simón, Álex Remiro, David Raya.

Defensas: Carvajal, Porro, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo.

Mediocentros: Rodrigo, Zubimendi, Aleix García, Pedri, Mikel Merino, Fermín.

Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremy Pino y Jesús Rodríguez.